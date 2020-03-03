Южноуральские предприниматели не верят в эффективность господдержки

Половина предпринимателей Челябинской области не намерены обращаться за господдержкой или участвовать в госзакупках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», две трети бизнесменов Южного Урала считает, что в ходе текущего экономического кризиса ситуация в сфере развития предпринимательства ухудшилась. Таковы результаты опроса, проведенного аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

При этом 47,1% респондентов заявили, что ситуация значительно ухудшилась. Еще 24,3% отметили, что ситуация незначительно ухудшилась. 10,4% опрошенных не заметили изменений. Лишь 3,9% предпринимателей считают, что ситуация незначительно улучшилась. И всего 1,4% отметили значительное улучшение.

На этом фоне предприниматели не рассчитывают на помощь со стороны государственных структур, заявляя, что административное давление на бизнес только увеличивается. Так, 57% предпринимателей уверены, что за последний год административная нагрузка на бизнес увеличилась, 36,8% ответили, что она не изменилась, и только 6,2% сообщают, что нагрузка уменьшилась.

Оценивая отношение общей административной нагрузки на бизнес (налоги и иные обязательные платежи государству; затраты на подключение к коммунальным, а также ограниченным ресурсам; на содержание избыточного непроизводительного оборудования, помещений и персонала; на составление налоговой, кадровой и технической отчетности; на получение разрешений/согласований; на проведение проверок) и собственной выручки, более 20% заявили, что «административка» обходится им в 33,9% от оборота. От 10 до 20% оценили административную нагрузку в 30,4% выручки, еще 5-10% считают, что она «съедает» 17,3% оборота. Для 3-5% предпринимателей нагрузка «стоит» 14,1% выручки, и менее 3% респондентов оценили ее в 4,3%.

В качестве трех наиболее актуальных проблем, связанных с подготовкой отчетности, респондентами были отмечены постоянные изменения в правилах и формах отчетности (54,4%), избыточность информации, содержащейся в отчетности (36,4%) и дороговизна электронного документооборота (ЭЦП, сертификация и т.д.) – 34,3%.

При этом с наибольшими издержками для бизнеса связано исполнение обязательных требований ФНС России (36%), Роспотребнадзор (17,9%) и МЧС (15%). Кстати, первые два ведомства фигурируют и среди структур, в наибольшей степени препятствующих развитию бизнеса. В данном случае налоговое ведомство назвали 30,2% участников опроса, Роспотребнадзор – 11,5%. А вот непочетное третье место в этом списке занимают подразделения органов местного самоуправления в сфере торговли (именно их назвали 7,3% респондентов).

Впрочем, среди институтов, помогающих развитию бизнеса, участники опроса также назвали ФНС России (22%), подразделения органов местного самоуправления в сфере торговли (17,2%). На третьем месте в списке министерство экономического развития Челябинской области (его назвали 9,9%).

Весьма значимым фактором, оказывающим влияние на развитие и функционирование субъектов предпринимательства, является осуществление контрольно-надзорной деятельности.

У половины респондентов (51,2%) проводилось от 1 до 3 проверок, из них у половины (50,8%) – плановые. У 33,7% проверки не проводились. Продолжительность проверки у трети (34,3%) – менее 3 дней, самая продолжительная проверка – 90 дней. Нарушения в деятельности были выявлены в 16,73% случаев проведения проверок, у 36,3% респондентов нарушения по итогам проверок не выявлены. Выявленные нарушения были обоснованными у 28,1% респондентов, нарушений со стороны проверяющих в ходе проверок не допускалось (так считают 45,3% участников опроса).

Предпринимателям был задан вопрос об изменении уровня нагрузки от контрольно-надзорных мероприятий в связи с применением проверочных листов (чек-листов). Большинство – 58,1% отметили, что он не изменился, 26,9% – увеличился, 15% – уменьшился.

Также большинство опрошенных (67%) считают, что уровень фискальной нагрузки (налоговые платежи, страховые взносы) за последний год увеличился, 30,3% – не изменился, 2,6% – уменьшился.

При росте административной и фискальной нагрузки неудивительно, что предпринимательское сообщество мало рассчитывает на поддержку со стороны государственных институтов. Так, 54,6% бизнесменов заявили, что не получали господдержки и не планируют за ней обращаться (не получали, но планируют попробовать вдвое меньше – 27,9%).

При этом не пользуется популярностью и разрекламированная на всех углах политика по увеличению доли малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных закупках. Здесь похожая ситуация: доля планирующих принять в них участие (22,8%) вдвое меньше тех, кто не участвовал и не планирует (44,3%). При этом неизвестно, все ли из тех, кто уже попробовал свои силы на этом поприще (32,9%) намерены зайти в эту реку второй раз. Но, судя по многочисленным представлениям прокуратуры в адрес муниципалитетов с требованием рассчитаться с предпринимателями за уже выполненную работу, можно предположить, что далеко не все.

Интересно, как оценивает бизнес-сообщество эффективность мер, принимаемых на региональном уровне в целях стабилизации экономической ситуации. Лишь четверть предпринимателей считают действия областных властей эффективными (очень эффективны – 2,1%; скорее эффективны – 25,3%). 26% заявили, что меры, предпринимаемые на уровне региона, «скорее неэффективны», еще 14,4% – очень неэффективны. Впрочем, 32,2% затруднились ответить, что связано, вероятно, со сменой руководства области.

Что касается всевозможных бизнес-объединений, большинство предпринимателей не возлагает надежд и на них. Более того, примерно половина участников рынка даже не интересуется ими. Так, о деятельности Союза промышленников и предпринимателей ничего не знают 49,3% респондентов. 42% участников опроса слышать не слышали о Южно-Уральской торгово-промышленной палате. А вот о деятельности «Опоры России», позиционирующей себя как объединение представителей малого и среднего бизнеса и того больше – 50,2% опрошенных. Наконец, об организации «Деловая Россия» не знают 60,7% респондентов.

Возможно, дело в том, что представители южноуральского бизнес-сообществе не верят в способность общественных организаций предпринимателей решить наиболее острые проблемы, мешающие предпринимательской деятельности. А их перечень традиционен и не меняется вот уже много лет: рост тарифов (его указали 62,8% опрошенных), высокие налоги (60,7%), рост цен производителей (45,3%), снижение спроса (40,9%) и недостаток квалифицированных кадров (33,6%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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