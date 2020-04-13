Почему – дюжина, отчего – чертова?! Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

В понедельник, да 13-го числа, да в разгар пандемии и карантина, сам Бог, как говорится, велел «Язычнику» поковыряться в природе идиомы Чертова дюжина, эвфемизмом к которому и является затравленное и нелюбимое в христианском мире Тринадцать. Проводником читателей РИА «Новый День» в дебрях родного языка, как всегда, будет филолог Эмма Прусс.

Число «13» несчастливое. Поэтому, если вам дали

тринадцатую каюту на теплоходе или

тринадцатое место в вагоне, ведите себя так,

чтобы о вас все потом вспоминали с содроганием.

Козьма Прутков.

Сначала, впрочем, не худо бы разобраться с обычной дюжиной, точнее, с происхождением этой лексемы в русском языке.

Вопрос, если честно, пока открыт.

По немцу Фасмеру, в основе дюжины лежит старославянский термин дюжий (большой, сильный или мощный), происходивший от слова дугъ – сила. Дугъ/dog (эта основа родственна английскому tangle – спутывать) давно исчезло, но в русском остался его антоним – недуг (бессилие, болезнь) и глагольная форма этого существительного – недужить. В некоторых славянских языках, впрочем, сохранилась такая форма как дужий. Чередование согласных и появление сочетание дю вместо ду лингвисты трактуют по- разному: кто-то просто фиксирует: гj > ж; чередование гласных связанных с литовским daũg –много. Другие видят здесь вторичную палатализацию (так называется смягчение согласных) старославянского слова под влиянием dęg (дя́глый, дя́гнуть).

По «неФасмеру» дюжина попала в русский язык «из Европы», а в европейские языки лексема проникла из латыни со значением – число 12. На латыни 12 – duodecim, по-французски douzaine, по-итальянски dozzina. Природа слова прозрачна и проста: duo-decim : два и десять.

Не исключена и «смешанная» версия: поскольку дюжиной, как мерой счета на Руси первыми начали пользоваться моряки, слово объединило в себе старославянскую «силу» и франко-латинское «12» – и на русском имеет дополнительное значение – как «сильное двенадцать». Согласитесь, дюжина, как говорил персонаж допутинского НТВ «внушаить»! Это вам не упомянутые выше изящная «итальянка» или стильная «француженка», это 12 русских дюжих (и здоровенных, и сильных) богатырей.

Сама эстетика слова словно бы усиливает и без того особое положение числа 12 (ни для симметричного симпатичного 11, ни для 14, ни для 17 или 19 нет второго отдельного названия), связанное, конечно же, с распространением в древности системы исчисления, основанной на 12-ти.

Двенадцатеричная система была образована одной из первых цивилизаций – шумерами. Она, кстати, существует и поныне. Используется небольшими государствами Тибета и Нигерии.

Отголоски этой системы остались и в нашем мире.

В сутках по-прежнему 24 часа (два раза по 12 ).

Год насчитывает 12 месяцев

Гороскоп составляют 12 зодиакальных знаков.

В часе 60 минут, что легко делятся на двенадцать.

Некоторые математики полагают: число 12 заметно превосходит 10 в практическом применении. С точки зрения ведения расчетов. Хотя обычно думают иначе: мол, десятеричная система удобнее даже с физиологической стороны – у нас на ногах и руках по десять пальцев.

Однако 10 делится (нацело) только на 2 и на 5, а 12 – на 2, 3, 4, 6, что соответствует понятиям «половина», «треть», «четверть».

Если учесть, что в глубокой древности такого понятия как арифметика долго не существовало, а население было неграмотным, (потому как и грамоты-то даже в самом примитивном варианте еще не было), но расчеты при торговле, обмене и при других операциях требовались, то эти понятия сильно выручали.

Что же касается физиологии, то 12 не менее «анатомично», чем 10.

Гляньте на свою ладошку: на четырех пальцах 12 фаланг, которые удобно отсчитываются большим пальцем. Ну, не было у шумеров бумаги с чернилами. Даже счеты изобрели в другом мире. Камни с палочками – это был выход, но пальцы – всяко сподручнее, особенно в пути или в ночи…

Производным от 12 является и «популярное» в древности число 60, этакий аналог десятеричной сотни. 60 – это 12 фаланг, помноженные на 5 пальцев.

60, к слову, в дробности тоже превосходит сотню (как 12 «гибче» 10).

Сотня делится без остатка только на 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50.

А 60 – на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Удобно, просто, много. И опять же – треть, четверть. Угловые градусы – круг на 360 градусов – тоже кратны 12 и 60 во многих комбинациях.

Конечно, на этом гармоничном фоне пластичной дюжины, следующее за ним число 13 – это чистая арифметическая каркалыга! Дико неудобное в плане счета – делится только на «себя любимое» и на единицу. Ни туда его, ни сюда. Впрочем, не одно тринадцать такое. Так почему же именно оно – чертова дюжина!? Почему не одиннадцать (с точки зрения образности какая разница – плюс один к дюжине или минус один), а именно 13.

А вот теперь мы переходим из зоны арифметической семантики дюжины в сферу духовную. Не зря же в первых строчках была оговорочка: 13 не любят в христианском мире. Индусам или аравийцам с японцами оно вполне себе по вкусу.

Как вы помните, в христианской религии описываются 12 апостолов. Они же участники – Тайной вечери – последнего ужина Христа с клевретами. После которого все знают, что случилось (и по чьему доносу за жалкие «30 сребренников»). В четырех Евангелиях печальное откровение Христа – мол, сидим, вкушаем, а ведь один из вас, доверенных двенадцати учеников, с петухами сдаст меня со всеми потрохами – изложено авторами по-разному. И только у Иоанна, как обухом по голове: «Не двенадцать ли вас избрал Я? Но один из вас диавол».

В светской среде на основе этой фразы где-то к 10-му – 11 веку в Англии возникла поговорка (что в русском переводе звучит приблизительно так: «Чёртова дюжина не нужна за ужином»), вербализирующая суеверие о том, что тот, кто первым поднимется из-за стола, за которым сидит 13 человек, умрет в течение года.

А название чертова дюжина еще раньше намертво приклеилось к несчастному 13.

И по причине того давнего предательства Иуды, во многих европейских странах хозяева уже больше 10 столетий никогда не приглашают за праздничный стол 13 гостей. А если такое «несчастье» случилось, то срочно приглашается еще один гость. Чуть позже британцы придумали еще один способ спасения ситуации при чертовой дюжине на банкете: всем 13-ти сотрапезникам надлежало встать из-за стола одновременно, чтобы сбить с толку смерть.

Предприимчивые французы еще с позапрошлого века оказывают специфическую услугу особо суеверным: доставляют четырнадцатого гостя, если собравшихся за столом парижан оказалось тринадцать.

Администрация респектабельного чикагского отеля «Статлер» в подобной ситуации выносит к столу четырнадцатое кресло: на него усаживают манекен – во фраке. Целлулоидного «незваного гостя» именуют «Людовиком XIV» и сервируют ему блюда, как и всем присутствующим.

Однажды 13-м гостем оказался несуеверный Марк Твен, который потом рассказывал приятелям: «Мне очень не повезло. Еда была рассчитана лишь на 12 человек».

Маркс опять же удачно пошутил в том же духе по поводу этой приметы: «13 человек за столом может быть несчастливым числом, если вы приготовили только 12 котлет».

Маркс, разумеется, не Карл – немецкий философ и экономист, а Граучо – американский комик.

Вообще, это еще вопрос, так ли уж не повезло с репутацией и известностью Чертовой дюжине. У художников, например, Тринадцать пользуется бешеной популярностью. Даже 666 от зависти бьется в припадке на каминном коврике у дьявольской сковородки.

На 13-й избраннице «спотыкается» Эрвин, которому дама-дьявол из набоковской «Сказки» подарила возможность к одной майской полночи создать гарем…

У Горького в «Климе Самгине»: «Он убежал, оставив Семёна считать людей, гуськом входивших на двор, насчитал он

чёртову дюжину, тринадцать человек»

Марина Цветаева любила использовать эту идиому:

«Что в дюжине – двенадцать яиц, этому меня учили – годы, но что в каждой масти – тринадцать карт и что тринадцать – чёртова дюжина – с этого бы меня не сбили даже в самом сонном сне». «Чёрт», 1935 г.

Из её же мартовского стихотворения 1918-го года:

Стойла – в соборы! Соборы – в стойла!

В чёртову дюжину – календарь!

Нас под рогожу за слово: царь!

Зинаида Гиппиус, поэтесса и личность слегка инфернальная, посвятила Чертовой дюжине почти гимн под названием « Тринадцать, Темное число»:

Предвестье зол, насмешка, мщенье,

Измена, хитрость и паденье,

– Ты в мир со Змеем приползло.

И, чтоб везде разрушить чет,

– Из всех союзов и слияний.

Сплетений, смесей, сочетаний –

Тринадцать Дьявол создает.

Он любит числами играть.

От века ненавидя вечность,

– Позорит 8 – бесконечность,

– Сливая с ним пустое 5.

Иль, чтоб тринадцать сотворить,

– Подвижен, радостен и зорок,

– Покорной парою пятерок

Он 3 дерзает осквернить.

Порой, не брезгуя ничем,

Число звериное хватает

И с ним, с шестью, соединяет

Он легкомысленное 7.

И, добиваясь своего,

К двум с десятью он не случайно

В святую ночь беседы тайной

Еще прибавил – одного.

Твое, тринадцать, острие

То откровенно, то обманно,

Но непрестанно, неустанно

Пронзает наше бытие.

И, волей Первого Творца,

Тринадцать, ты – необходимо.

Законом мира ты хранимо

– Для мира грозного Конца.

Москва, Эмма Прусс

Москва. Другие новости 12.04.20

Божий промысел: глава РПЦ объяснил смысл коронавирусной угрозы. / Голикова признала, что после коронавируса придется сделать выводы о ситуации в здравоохранении РФ. / Россиян атакуют мошенники: рассылают sms о штрафах за нарушение самоизоляции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»