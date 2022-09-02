Оборот «паранормальной» группировки мошенников составлял полмиллиарда рублей

Сотрудники столичной полиции задержали членов преступной группы, выдававших себя за магов и гадалок. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оперативники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии сотрудников департамента кибербезопасности ПАО «Сбербанк» задержали пятерых жителей города Краснодара. Они подозреваются в хищении денежных средств граждан в составе организованной группы под предлогом оказания паранормальных услуг. Предварительно установлено, что в 2017 году злоумышленники создали в одной из социальных сетей несколько аккаунтов, в которых активно рекламировали себя как магов и гадалок. Они предлагали такие услуги, как предсказания, снятие порчи и сглаза, любовный приворот и привлечение денег. При этом все действия происходили дистанционно, по телефону или через соцсети», – рассказала Волк.

По ее словам, первоначальный взнос за «диагностику» составлял 1000 рублей. В дальнейшем подозреваемые убеждали клиента в наличии у него серьезных проблем и в своей способности с ними справиться. Учитывая положительные отзывы, которые участники группы с различных аккаунтов публиковали на своих страницах, люди соглашались оплатить магические услуги. В частности, одна из потерпевших в надежде на выздоровление своего знакомого перевела более 4,5 млн рублей, часть из которых была взята в кредит. Однако приобретенные за эти деньги свечи, амулеты и другие атрибуты ничем не помогли.

«Тем, кто требовал возврата вложенных средств, звонил один из участников криминальной схемы и либо предлагал незначительную компенсацию, либо угрожал неприятностями. В настоящее время в полицию поступило девять заявлений от граждан, которые в общей сложности перечислили фигурантам 23 миллиона рублей. При этом оперативники установили, что общий оборот по их банковским счетам составил порядка полумиллиарда рублей», – сообщила официальный представитель МВД.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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