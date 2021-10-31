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Воскресенье, 31 октября 2021, 14:17 мск

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Срамные угодники. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник

Сегодня западная цивилизация отмечают Hallowe'en (Hallows Evening) – Хэллоуин – ночь перед Днем всех святых. Говорят, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры. По преданиям, в эту ночь открывается граница между мирами мертвых и живых, и тени усопших в прошедшем году навещают землю. Поэтому чтобы не стать добычей мертвых, люди гасили очаги в домах и наряжались как можно страшнее, надеясь распугать привидения, переползшие открытую границу.

В славянской традиции ночь с 31 октября на 1 ноября считается колдовской, когда активизируется вся нечисть. Перед такой «веселой ночкой» нужно попросить прощения у всех близких и простить своих обидчиков. А еще можно поразмыслить над тем, какое отношение вся эта древняя чертовщина имеет к современной жизни. Язычник и филолог Эмма Прусс разбирают одно из привычных нам выражений, пришедших из мрака веков:

Лизать зад. Жополиз

Давно хотела узнать: «откуда есть пошёл» этот яркоокрашенный образ в разных модификациях? Оказалось, он имеет непосредственное отношение ко Дню всех святых. Впрочем, семантика этого образа с течением времени менялась, как и его название. Сейчас превалирующее значение этого образа (целовать или лизать это самое место) однозначно: продаться начальству и – непременно прилюдно – льстить руководству без меры и стыда. Чем конфузливее, чем откровеннее подобное лизоблюдство, тем нетленнее образ. Есть еще значение бытовое: так говорят о людях, слишком угождающих своим близким.

По большому счету, лизать зад – религиозно-фольклорный синтез. В устном народном творчестве (не только славянском, как уверяют спецы по чёртоведению), утвердилась позиция, что ведьмы и ведьмаки на шабаше целуют черта пониже пояса. Но не потому, что они таким манером выслуживаются перед предводителем своего «нечистого» племени. Как уверяют все те же эксперты по чёрту: в этом месте у него находится второе лицо, так что, в самые уста приложиться можно лишь, приняв нужную позу.

Но это одна из версий «чёртовой анатомии», из того же разряда, что и мнение: спереди, где у человека нечто заветное, у чертяки – хвост.

Согласно же другой – европейской средневековой трактовке, пониже у спины у черта как раз зад (и хвост тоже там).

Срамный поцелуй

Во время охоты на ведьм распространилось поверье, получившее название osculum infame: ведьмы ровно также, как в вышеприведённой версии, в начале шабаша приветствовали дьявола целованием ягодиц или «второго рта» – ануса. Дальше больше – считалось, что и дьявол подобным поцелуем обольщает женщин, так возникли сексуальные практики, дожившие и до нашей цифровой эпохи – римминги, анилингусы и ануслинги. И даже ставшие предметом исследования художников – например, итальянского кинорежиссера Тинто Брасса.

Средневековые мнения касательно дьявола вообще, и сопровождавшего его образ срамного поцелуя, в частности, были неоднозначны. Он являлся не только в своем «обычном виде», то есть с рогами, копытами, весь в шерсти и с хвостом, но и в облике барана, козла, жабы и черного кота. Так, в средневековом трактате Errores Haereticorum рассказывается, что катары назвали себя в честь кота (catus на латыни), в образе коего им являлся сатана, «чей зад они целовали». Бред, конечно, но какой концептуальный в плане развития сатанизма!

Вот и касательно статуса срамного поцелуя не стихали прямо юридические споры. Когда ведьм в те темные времена судили, то он, в большинстве судов полагался актом почтения, но в шотландском Нор-Бервике затейливые судьи придерживались иной позиции –дескать, это проявление покаяния, расплаты с дьяволом.

По этому поводу осведомлённые, интересующиеся природой дьявола, авторы любят цитировать один из первых трактатов о так называемом шотландском ведовстве «Вести из Шотландии – заявление о пагубной жизни и смерти доктора Джона Фиана». Этот анонимный труд конца 16-го века о школьном учителе и возможном колдуне приписывают Джеймсу Кармайклу. Вот заветная цитата: «и он, когда они собрались, наложил на них епитимью, которая заключалась в том, что они должны были поцеловать его ягодицы в знак почтения к нему. Он поставил обнаженный зад на кафедру, и каждая сделала так, как он ей приказал».

В срамном поцелуе клевреты Филиппа Красивого обвиняли и тамплиеров, которые, якобы, во время инициации целовали своих предводителей в анус, «пупок», низ спины и в фаллос.

В начале 14-го века в служении дьяволу и колдовстве был обвинён аж

лорд-казначей Англии (и епископ) Уолтер Лэнгтон. Среди кучи обвинений был и срамный поцелуй. По счастью, влиятельный священнослужитель и богатый феодал ловко защитил себя и избежал смерти.

Хранитель королевской попы

А вот его французскому коллеге по несчастью, доктору Сорбонны Гильому Эделину через полтора века не удалось выйти живым из подобной передряги. Под пытками этот ученый муж признал свою вину в том, что совершил срамный поцелуй, когда дьявол появился перед ним в обличье кота.

Однако не только версии срамного поцелуя или поцелуя черта во второе лицо считаются «прародителями» современной идиомы и ее смысла о рьяном подхалимаже перед сильными мира сего. Есть мнение, что дьявольский вариант «очеловечила» должность при британском дворе (упразднена чуть больше века назад): «хранитель королевского стула». Это реально была одна из самых почетных обязанностей при дворе – подтирать монарший зад после отправления естественных потребностей. Потому что ближе к монарху в плане интимной священности никого во всей Англии не было. А поскольку тела короля могли касаться только особы голубых кровей, то зачастую эти попоподтиратели и омыватели были людьми просвещенными и неглупыми, и во время своих запоров или поносов, король мог, так сказать, получше оценить способности «хранителя», обсуждая с ним не только проблемы ЖКТ, но и политические вопросы.

Поэтому были случаи, когда придворный, подтиравший королю зад, легко поднимался по карьерной лестнице. А Георг Третий даже сделал (со временем) своего хранителя премьер-министром страны. Правда, этот король был реально сумасшедшим, но факт остается фактом: после того, как граф Бьют возглавил английский кабинет министров, на берегах туманного Альбиона появилось и обрело современный нам смысл выражение «лизать зад».

И в этом виде перекочевало, например, в русский. Потому что лизоблюдов и начальственных подпевал хватало и хватает во все времена. У нас это выражение фиксируется в презрительной форме «подлизываться, подобострастничать» еще у Даля.

В литературе разбросаны значения и срамного поцелуя, и идиомы лизать зад. Так у Шарля де Костера в его «Тиле Уленшпигеле», один из главных положительных персонажей иронично говорит менее положительному оппоненту: «А, поцелуй-ка ты меня в те уста, что находятся пониже спины». В «Знаке беды» Быкова: « – А тебе что? Или очень не нравятся немцы? – Нравятся, как чирьи на заднице… Уже выпил, так готов зад лизать. Чересчур ты быстрый, гляжу».

Любопытно, что к «лизанию задницы» очень быстро присоединился фразеологизм «лизать пятки», тоже рождённый придворной жизнью, точнее, этикетом, который в Средние Века (сначала в Испании) популяризировал эпистолярную и речевую форму выражения самой высокой степени уважения «Целую Ваши ноги» – если помните, эти несчастные ноги лобызают все без исключения герои Лопе де Веги.

И в отечественной обыденности и литературе эта формула – но в ином значении «унижаться, угодничать» прижилась. У Николая Островского в «Рожденные бурей»: [Петлюра] был взят временно под арест. Это он ловко использовал впоследствии, выдавая себя за «борца» против немцев и гетмана, которым он ещё вчера лизал пятки».

Москва, Эмма Прусс

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