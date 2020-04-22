«Я русский бы выучил только за то...» Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Всякий раз, как вижу или слышу эту фразу, ужасно хочется добавить: так Ленин в довесок к русскому еще на трёх европейских языках говорил весьма и весьма прилично. Кроме того, понимал шведский, читал на польском, чешском, итальянском, а еще знал латынь, церковно-славянский и древнегреческий.

Ну да, вы правильно подумали, «Язычник» сегодня ленинский, раз уж нельзя из-за треклятого этого 19-го ковида на именном субботнике Ильича отличиться.

Так вот, этот свободно чирикавший на четырех выдающихся (и непростых) языках мира политик, полагавший русский язык одним из богатейших (хотя чаще называл его «великим и могучим»), став лидером первого социалистического государства, выступал против навязывания русского языка в качестве обязательного для всех народов СССР.

Дескать, в свободной стране должны свободно развиваться все языки. Вот две его цитаты по поводу: Великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был изучать его из-под палки! Те, кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки! Это при Ленине, не забывайте, возникли еврейские, украинские и пр. национальные школы и техникумы, что финансировались на государственном уровне в соответствующих республиках или губерниях. Полиглот Ульянов – Ленин к тому же радел и за «чистоту» русского языка. Но пусть не потирают ладошки нынешние лингвопатриоты. Ильич подходил к этому вопросу принципиально иначе, и опять же – как грамотный пользователь немецкого, английского и французского. Году в 19-20-м прошлого века он изложил свои наблюдения следующим образом: Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?.. Но…если недавно научившемуся читать простительно, употреблять, как новинку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя.

Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности? Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться», «дуться». Перенимать французски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык!

Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?

В газете « Правда», где в конце 1924-го года (уже после смерти вождя) были опубликованы сии соображения, это был самый приличный (во всех смыслах) текст.

Сразу после 100-летия Ленина, Институт русского языка АН СССР начал собирать материалы для создания «Словаря языка В.И. Ленина». В основу легли 55 томов его ПСС. Работу планировали завершить через сорок лет, то есть к 2010-му году. К тому моменту, когда лингвисты и филологи собрали картотеку из двух с половиной миллионов единиц, им стало ясно, что настоящий Владимир Ильич и Ленин – коммунистическая икона – это два разных Ильича. И настоящего сразу же захотели «запрятать» (подальше от народа) и ЦК КПСС, и Институт марксизма- ленинизма. Ученые никак не могли втолковать узколобым советским чинушам и партийцам, что слова Ленина, изобретательно ругающего немецких социал-демократов «навозной кучей», а интеллигенцию – «говном нации» обязательно нужно включать в словарь, потому что они – часть его языка. Более того, 4000 тысячи слов этого индивидуального языка были не отражены в академических словарях и энциклопедиях XIX-XX столетий (и это вовсе не говно или навозная куча).

Да-да, из всех исследованных авторских языков ленинский оказался самым богатым – около 37 500 слов (у Шекспира «в запасе» от 15 000 до 20 000 слов, а четырехтомный «Словарь языка Пушкина» включает 21 тысячу с «хвостиком»).

Впрочем, эта позиция (касательно объема ленинских слов) требует пояснения. Ни словарь Ожегова, ни 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» не «обеспечивают» своими закромами ленинское языковое богатство потому, что при Романовых со словарями в Империи было негусто. В дореволюционной России последний общеязыковой словарь датируется 1847-м годом – это еще при Николае Первом! Словарь 1922 года не был закончен, а словарь Ушакова вышел только в 1935 году (кстати, работа над ним начиналась как раз по инициативе Ленина). Т.е. общеязыкового словаря не было в течение 88 лет!

Застойные советские начальники проект по созданию словаря ленинского языка не закрыли (хотя и сильно испугались). Они работу филологов, по своему обыкновению, «заволокитили». Эксперты «по Ленину» из Института марксизма-ленинизма и их коллеги из идеологического сектора ЦК с ужасом читали (и откладывали «на полку») очередную жемчужину, найденную в ПСС, например, как Ленин называл колхозы «богадельнями» и хотел привлечь к ответственности тех, кто их создавал.

Или падали в обморок от цитаты на слово «пиво»: «Мы с Наденькой были в Германии в деревне и в пивнушке пили пиво с друзьями», которую коварные филологи хотели поместить в общедоступную картотеку, как это и положено в обычном академическом словаре!

Рыдали «сусловы» и над развенчанием (словами самого «автора») тезиса о кухарке, что будет править первым пролетарским государством: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством».

Мифы доперестроечной идеологии, в которые обрядили личность Ленина, таяли как снеговики в марте. Одной из самых катастрофичных и, в то же время, анекдотичных проблем стало слово, с которого словарь начинался: аборт…

Потом возникла запритыка с цитатой: «Ради дела мы с чертовой бабушкой можем вступить в сношения…»

Скрупулезно прочитанные тома полного собрания сочинений Ильича превращались из коммунистической библии в настоящую идеологическую ересь, в диссидентские статьи, потому что не только язык ленинской общественно-политической мысли, но и сама его мысль разошлась с идеологией кэпээсэсников радикально и навсегда. Последним же никак не удавалось надавить на филологических «ботаников», чтобы они мумифицировали живой и разнообразный язык вождя. И уложили его, наконец, высушенный и «цензурный», в саркофаг ленинского лингвомавзолея.

Чуть шибче у «словарных академиков» пошли дела при Горби, но тоже – с подножками. А после распада Союза проект свернули: в Институте русского языка АН СССР ликвидировали сектор «Словаря языка Ленина». Члены этой рабочей группы ненадолго стали отделом «русского политического языка», расформированного еще «до Путина». И «русский мир» так и не увидел целостной языковой картины мира от такой нестандартной личности, как Владимир Ульянов – Ленин, чей 150-летний отмечают сегодня все поклонники этого деятеля, его идей и главного «эксперимента».

P.S. Отчество «Ильич» в творительном падеже правильно писать «Ильичом». Однако в советское время для данного правила в печати существовало негласное исключение: отчество Ленина склоняли не иначе, как «Ильичем». Так написала в одном из писем Крупская, невольно заложившая эту традицию. Больше ни на кого, даже на Брежнева в годы его правления, исключение не распространялось.

Москва, Эмма Прусс

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