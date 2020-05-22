«Аки паки иже херувимы…» Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

В воскресенье все поклонники греческих грамотеев Кирилла и Мефодия будут отмечать День славянской письменности и культуры. В более узком варианте – праздник кириллицы и (в нашем случае) истории русского языка. Хотя само название предусматривает более широкое толкование. Впрочем, мероприятия, что проходят в этот День, определенной широтой и отличаются. Одни из них нудноваты, но познавательны. Другие – тенденциозны. Третьи пытаются увязать прошлое с настоящим русского и других славянских языков.

В очередном выпуске спецпроекта «Язычник» филолог Эмма Прусс решила по этому «датскому» поводу вспомнить далекие и относительно недавние анекдоты, из которых, в общем-то и складывается, как пёстрый пейчворк, занимательная история языка.

От русичей до большевиков

Принято считать, что основой современного русского алфавита является азбука, созданная братьями Кириллом и Мефодием, греческими проповедниками. Однако у древних русичей задолго до рождения этих христианских просветителей была и т.н. грамотность, и разные системы буквиц, в том числе и буквица «7х7». Более того, есть мнение, что Кирилл и Мефодий её не улучшили, а испортили, сократив и упростив эту древнюю систему – семь рядов по семь буквиц (символов в этом алфавите 49).

То есть на самом деле, братья не создали новую азбуку, а модернизировали имеющуюся, исключив пять букв, которым не нашли соответствующих звуков в греческом языке.

В отличие от современного русского алфавита, в русской буквице «7х7» каждая из 49 буквиц не ограничена лишь одним значением (напомню, в современном 33-буквенном алфавите каждая буква означает только одно – определённый звук либо мягкость/твёрдость звука). И может нести множество значений, например: – образное (буквеобраз, мыслеобраз). Упрощённо говоря, это аналог иероглифу; – буквенное, примерно как в современном алфавите;

– математическое (цифры, действия, и т.д.);

Буквицы в «7х7», по мнению отдельных экспертов, не расставлены в случайном порядке, а составляют гармоничную систему. Некоторые исследователи полагают, что при последовательном чтении буквеобразов русской буквицы «7х7» (в любом направлении) – как по горизонтали, так и по вертикали и по диагоналям – прочитываются осмысленные фразы, которые даже причисляют к истинам. Более того, буквицу «7х7» читают даже «вглубь»: каждый прочитанный буквеобраз можно представить записанным буквицами в буквенном значении. А затем знатоки каждую из этих буквиц представляют в другом значении – и продолжают чтение. Апологеты этой системы полагают все прочитанные в «7х7» сведения осмысленными и невероятно глубокими, бесконечными по объему.

Всё изложенное применимо, по их мысли, и при чтении системы «7х7» в математическом значении буквиц.

Естественно, сторонники такой трактовки «русичской» буквицы убеждены: как из песни слова не выкинешь, так и древнюю азбуку нельзя было сокращать и оптимизировать всяким там иноземцам. Иначе рушится вся стройная система. В этом смысле, конечно, у «неоязычников» есть шанс (в мейнстриме «скрепления скреп») вернуть древнюю буквицу в употребление и даже создать новую (она же – давно забытая старая) письменность.

Правда, тогда прахом пойдут не только усилия братьев из Салоников, но и реформы языка от Ярослава Мудрого, Петра Первого и чиновников Николая Второго, урезавших 44- буквенный алфавит Кирилла и Мефодия еще на 9 букв. И их, как в той знаменитой считалке про негритят, осталось 35.

Современный алфавит – 33 буквы (да и то две из них никак не произносятся, а лишь указывают на мягкость или твёрдость звука) – это уже наследие советской эпохи, пока неприкасаемое.

Кириллолатиница

В 1920-х годах на наследие греческих просветителей тоже, кстати, покушались. При наркоме просвещения Луначарском развернули масштабную кампанию по переводу письменности народов СССР на латиницу. К концу 1930-х годов латинизировали 66 языков, включая якутский и коми, уже имевшие письменность на кириллице. Было разработано и несколько схем латинской записи для русского языка. К счастью, до реализации этого весьма неоднозначного проекта дело не дошло. А при главе Наркомпроса Бубнове повернули вспять и латинизацию других советских языков. И к 1940 году почти все они получили письменность на основе кириллицы.

Длин длиннее

В разных источниках можно встретить разные варианты самого длинного слова в русском языке. Например, в Книге рекордов Гиннесса это слово – архаизм «превысокомногорассмотрительствующий», а в орфографическом словаре РАН – «водогрязеторфопарафинолечение». Но все эти рекорды легко побить. Теоретически правила русского языка позволяют создать бесконечную лексему.

Установлено (эмпирическим лингвистическим путем), что для обозначения возраста человека самое длинное слово – «восьмидесятичетырёхлетний». По этому же принципу можно образовать куда более длинные прилагательные для возраста деревьев, минералов или космических объектов. Нет в русском языке и ограничений на количество приставок «пра-» в терминах, обозначающих родство, то есть слово для обозначения самого далёкого потомка ( или предка) будет содержать невероятное по количеству число букв.

Альфа и омега безграмотности

В 1992 году в Москве в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры был установлен памятник Кириллу и Мефодию (скульптор Клыков, архитектор Григорьев).

Надпись на постаменте выполнена по-старославянски и гласит: «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия».

Посвящение как посвящение, правда, Кирилл с Мефодием, даром, что апостолы, просветители и немного педагоги, выпороли бы отливших эту безграмотность. Возможно, пороли бы пять раз – по числу ошибок в каноническом старославянском (или церковно-славянском).

Разбираемся

В слове апостол и в имени Мефодий не может быть омеги- только о.

В имени Кирилл должна стоять буква и, а не i.

В слове Россия – сразу две ошибки. Вместо о должна стоять омега, а вместо и – i.

Дай кисть!

Раньше кисть или ладонь именовали пясть. От этой лексемы произошло приветствие: «Дай пясть!», которое позже, при развитии торговых отношений с англоговорящими сократилось на одну букву и трансформировалось в «Дай пять!», предположительно из-за схожих идиом английского языка «High five!» и «Give me five!».

Похерить=перекрестить?

В древнерусском алфавите буква Х называлась хер. От её семантики был образован глагол «похерить» в значении «перечеркнуть что-то на бумаге крестом». И лишь впоследствии это слово приобрело современное значение: «испортить», «потерять».

Латинокириллица

В антиутопии «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса герои – подростки разговаривают на выдуманном ими жаргоне под названием «Надсат». Большинство слов надсата имело русское происхождение – например, droog (друг), litso (лицо), viddy (видеть). Да и само слово Nadsat образовано от окончания русских числительных от 11 до 19, его смысл тот же, что и у слова teenager («надцатилетник»).

При переводе на русский язык, естественно, возникла проблема – а как на кириллице-то передать этот сленг? В одной версии переводчик использовал зеркальный прием: эти слова были заменены английскими лексемами, записанными кириллицей (мэн, фэйс и т.д.).

В другом варианте жаргонизмы оставили в исходном виде – латинскими буквами.

Москва, Эмма Прусс

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