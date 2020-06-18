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Четверг, 18 июня 2020, 04:26 мск

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Красивый тест на COVID-19… Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Оставшиеся июньские «Язычники» мы хотели посвятить сирени, пионам, абрикосам и черешне – первым и самым желанным летним словам. Но небольшой тест на «ковид времени» внес свои поправки. Почти каждый из опрошенных – студентов, пенсионеров (работающих и заслуженно отдыхающих), школьников, интеллигентов, пролетариев и даже коммерсантов (не учтено лишь мнение аграриев) отметил, что июнь у них связан с пионами – это никаких сомнений, а далее – с Парадом и Конституцией. И если Конституция стала июньской ассоциацией лишь в 2020-м, то Парад – тот самый, 24 июня 1945-го – неизменный ментальный символ.

Ну, что же… Так тому и быть – этот выпуск будет посвящен пионам, следующий – параду, а последний – Конституции.

Кстати, на недоумение корреспондентов РИА «Новый День», почему Конституцию связали с июнем, почти все собеседники, только что не хором (по одному, в крайнем случае – дуэтом, но, сохраняя социальную дистанцию), заявили: «Так нам начальство велело взять открепительный, мы будем голосовать 25 – 26-го июня. И вообще – о том, поправится или нет наша Конституция говорят в июне чаще, чем о коронавирусной пандемии».

Между прочим, постоянная ведущая рубрики «Язычник» Эмма Прусс утверждает, что всеми тремя выбранными «июньскими» лексемами мы обязаны императору – революционеру Петру Алексеевичу Романову.

Цветок эскулапов и императоров

Не знаете, что подарить на День медика любимому или просто нужному доктору, вовремя вколовшему лекарство фельдшеру или умелой медсестре, – смело дарите пионы.

Этот лохматый пахучий оптимист – цветочный фаворит мая – начала июня – благодарность латинян богу-врачу эллинов. Как вы уже, возможно, догадались, по одной из версий происхождения названия этого растения.

Еще на позапрошлой неделе купила в цветочной лавке – обожаю пионы, они, видимо, напоминают мне мою вихрастую прическу – охапку голландских крепышей. Бледно розовых, махровых. Цветы распускались медленно, некоторые бутоны казались каменными. Но опытный ботаник дал совет: срезанные бутоны пионов нужно, как младенцев, бережно массировать, поглаживать. И, правда, от моей тактильности все бутончики, в конце концов, раскрылись и заблагоухали нежным тонким ароматом – Живанши с Армани со своими химозными альдегидами завистливо курят в сторонке…

Вообще-то, я бы, конечно, не стала покупать пионы, а отправилась, как делают все любители этих цветов, в «Аптекарский огород», где выставки названных божественных красавцев организуют ежегодно в мае или начале июня. Но в этом году было не до парада пионов, поэтому пришлось довольствоваться единственным покупным монохромным букетом.

А в «Аптекарском огороде» палитра трех десятков сортов разнообразна, как цвета радуги – от белых, через все оттенки розового – до красных и темно-пурпурных, от лимонных до ярко-оранжевых с бордовой каемочкой.

Один из раритетов – древовидный «Цветок императора». Эти китайские и японские «дворцовые» пионы похожи на известные всем травянистые. Лишь диаметр соцветий «царский» – до 30 сантиметров.

Пионы – ровесники Христа, им более 2000 лет. Их родиной считается Азия (в частности Китай), Южная Европа и запад Северной Америки.

Украшавший китайские императорские сады полторы тысячи лет назад древовидный пион считался эталоном красоты. За пределами дворца его нельзя было выращивать. Это был дико редкий и дорогой цветок. Может, поэтому и в современном Китае, где сортов пиона под сотню, цветок остается символом богатства и знатности. Японские пионы тоже называют и «цветком императора», и «императором среди цветов», считают залогом благополучия и процветания. Потому что, когда древовидный кустарник «императорского пион» расцветает, куст превращается в роскошный садовый букет.

Пионы любят повсюду. И за шикарный богатый вид, и за тонкий аромат. В Европу, кстати, относительно современные гибриды пионов попали в VI веке. И почти тринадцать веков «дикие» европейцы с их грубым вкусом пионы… ели.

То есть использовали как приправу.

Или лекарство. И в современных российских аптеках среди препаратов, что помогают «сердечникам» всегда есть «настойка пиона»: снадобье из спирта и корней цветка успокаивает и усыпляет.

А вот древние азиатские врачи лечили цветками пиона головную боль и останавливали приступы астмы. В этой натуральной фармацевтике использовали пионы с обычными цветками, махровые предназначались только для услады глаз.

Пионы, в отличие от некоторых других собратьев, всегда считались «добрыми» цветами. Излечивали, избавляли от страданий, приносили счастье.

С их «лекарственным» воздействием и связана первая версия названия.

Если не просто коротко, а конспективно.

Был в мифологии эллинов бог врачей Пеан, он же Пэан (от древней лексемы παιήων, παιάν, παιών). По Гомеру излечил Ареса. В микенскую эпоху его почитали как бога по имени Пайавон. Позднее его забыли, а пеаном продолжали называть Аполлона.

Но кроме имени бога, слово пеан обозначало и жанр поэзии у эллинов – хоровую лирическую песнь, которая первоначально была гимном богам – и Аполлону, и Дионису, и Гелиосу, и Асклепию – коллеге Аполлона по одному из общих видов их божьего промысла – целительству.

Этимология слова пеан неизвестна, но, судя по семантике, весьма вероятны связь с медицинскими «кругами» Древнего Мира, и перенесение «песенной» ипостаси на название целебного растения, то есть собственно, пиона. С весьма незначительной редукцией.

Что касается второй версии. Сначала разберемся с «завозом» этих цветов в Россию- матушку.

Если в Европе пионы, как декоративные растения, стали разводить только в начале XX века, то в Россию «императорские пионы» были ввезены из Поднебесной Петром I в первой трети XVIII столетия. За дорогими «иностранцами» заботливо ухаживали в Императорском ботаническом саду (петербургские оранжерейщики продолжают заниматься селекцией пионов и в XXI веке).

Из дворцовой оранжереи цветы стали постепенно разбредаться по садам помещиков, где крепостные «мичурины» называли заморскую новинку пивониями.

Известный в свое время лингвист Маценауэр полагал отчего-то, что пион происходит от шведского рiоn. А вот Фасмер рассматривал возможность происхождения русского пиона через средне- и нижнее -немецкое piône, а пивония по нему – это аналог пиона, получивший форму на – ия через польское слово piwonia из латинского – раеōniа и греч. παιωνία от Παιωνία – название местности в Македонии. То есть этимологические дороги пиона ведут в Грецию…

Немецкое влияние выглядит несколько сомнительно, потому что немцы называют

пионы Pfingstrose, буквально – «Роза на Троицу»: календарное начало цветения пиона совпадает в Европе с Троицей.

В общем, все как всегда. Как только версия становится логичной, возникает нестыковка.

Впрочем, флер этимологической загадочности лишь прибавляет этим цветам очарования – ведь даже их аромат – обонятельный хамелеон. Есть сорта, которые пахнут как роза. Другие – как ландыш. Третьи – как сирень. Выведены пионы с запахом гвоздики. «Чисто русскими» считаются сорта, что пахнут мёдом или липовым цветом…

А парфюмеры Модного Дома Армани фиксируют в нишевом аромате «Пион Сучжоу» запах «миндального» китайского сорта пионов.

Так что, пион – идеальное средство для проверки симптомов COVID-19: зараженные, говорят, вообще не чувствуют запахов.

Москва, Эмма Прусс

Москва. Другие новости 17.06.20

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