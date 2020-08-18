Не страдайте хернёй! Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Продолжая тему предыдущего выпуска спецпроекта РИА Новый День «Язычник» – мол, изучая историю слов, легко усвоить и Отечку, и Зарубежку (как называют свои предметы – Отечественную и Зарубежную Историю профессионалы- преподаватели), – вмесе с филолгом Эммой Прусс обратимся к утерянным смыслам широко употребляемых идиом.

«Наблюдала, как молоденькая гламурненькая жена истерично кричит выговаривающему ей за лишние траты мужу: «Не страдай хернёй!»

На нынешний вкус – и грубовато, и обыденно одновременно. Но все мы понимаем – выражение ругательное, хоть и многозначное – им характеризуют с дюжину поведенческих ситуаций и реакций.

Меж тем, с точки зрения исторической грамматики русского языка, херня и хер – слова отнюдь не плохие. Хер – это название буквы в славянском церковном алфавите, на письме обозначавшейся х. Зачеркивание – перечеркивание тоже называли именем этой буквы. Со временем, если из текста вычеркивали некое неудачное место, процесс обозначали словом похерить. Бранным слово стало веку к 19-му.

Что же касается пресловутого выражения страдать хернёй – вы удивитесь, но оно не имеет ни к старой букве, ни к современному значению этого слова ни малейшего отношения. Это редуцированное обозначение в русском языке недуга, который на латыни обозначается hernia – грыжа. И первоначальное значение выражения страдать хернёй – «болеть грыжей».

Во времена Николая Первого – большого любителя стиля милитари (во всех смыслах, император даже одежку гражданскую не любил носить) – доктора-коррупционеры ставили такой диагноз призывникам – сыночкам богатых мещан, которые хотели уклониться от службы в армии.

Если верить дряхлой статистике, дело дошло до того, что в конце позапрошлого века каждый пятый российский призывник страдал хернёй.

Не менее интересна история идиомы «ходить козырем». Карточные термины, оговорюсь, сразу, тут ни при делах. При Иване Грозном (и несколько ранее) бояре пришивали к вороту парадного кафтана расшитый серебром, золотом или жемчугом с рубинами – изумрудами воротник, который назывался козырем. Козырь торчал вверх, придавая боярам горделивую осанку. Со временем ироничный плебс важничающих аристократов стал обозначать присказкой: мол, «ходит козырем». Этой же этимологии слово козырять – важничать, хвастаться.

Недавно увидела (в относительно известном издании) написание расхожего фразеологизма как попал впросак. Стыдно, девушки и юноши, дамы и господа!

Попасть можно лишь в просак. Просак – это барабан с зубьями в машине – шерстечесалке. Попасть в просак в первоначальном смысле – искалечиться, лишиться руки. Со временем выражение обрело семантику – попасть в беду или в неловкое положение.

В детстве я и сама удивлялась идиоме «гол как сокол». Представляла себе в воображении облысевшую (до последнего перышка) птичку. Но оказалось, что в этой поговорке речь идет вовсе не о пернатом существе. Сокол – это гладкое дубовое бревно (при князе Игоре Святославовиче, например), стенобитное орудие, которым древние предки ломали стены вражеских крепостей. И этот сокол этот реально был гол, с него стесывали все лишнее и шершавое.

«Дело – табак» – сказал на днях про всю эту пандемическую историю знакомый доктор. И я как-то без наводящих вопросов его поняла: мол, плохо дело, хуже почти некуда. Но почему табак – это плохо?! Не о вреде же курения изначально шла речь?! Эта идиома – наследие от дореволюционных бурлаков, которые при входе в воду подвязывали к шее кисет с табаком – чтобы не намок. Когда становилось так глубоко, что вода подступала к шее, бригада дружно кричала: «Табак!»

А вот выражение у черта на куличках всегда обозначало приблизительно то же самое, что и сейчас. Удивила меня лишь интерпретация одной блогерши – мол, кулички в данном случае – это искажение слова куличи – куличики…

Да это ни разу не так, как говорят в Одессе. В давние языческие времена кулигами предки – славяне называли поляны в дремучих лесах. И считали их заколдованными. Но со временем, осваивая новые территории, народ начинал селиться и на этих полянах – в лесной глуши. Так и появилось выражение: у черта на куличках, то есть очень, очень далеко».

Москва, Эмма Прусс

Москва. Другие новости 17.08.20

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