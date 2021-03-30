Инвалидам придется еще подождать: власти обещают решить их проблемы, но не говорят когда

Челябинским инвалидам придется еще подождать – администрация города собирается снова разрабатывать программу доступности городской среды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема маломобильных граждан была поднята сегодня на заседании Челябинской городской Думы во время отчета главы Натальи Котовой. Депутаты отметили, что выделенные за последние 2 года 400 млн рублей на улучшение ситуации не повлияли, а решение закупать для инвалидов ступенькоходы и вовсе было ошибочным. И спросили, сколько денег выделено в текущем году и что мэрия собирается делать – в отчете Котовой об этом не было сказано ни слова.

Как выяснилось, ничего конкретного градоначальница по вопросу доступной среды сказать не может. Она даже не в курсе, сколько денег планируется потратить: «Наверняка не меньше», – предположила Котова, вспомнив, что есть судебные решения (которые, кстати, не только не выполняются по несколько лет, но и постоянно оспариваются чиновниками).

А потом сообщила: до конца года мэрия намерена разработать новую программу доступности городской среды и определить необходимые для ее реализации средства. И в рамках этой программы даже будет рассматриваться вопрос об обмене жилья инвалидов на приспособленное для их нужд. Но опять никакой конкретики, только разговоры: «Мы готовы обсуждать и, наверное, на следующий год даже увеличить сумму…», – резюмировала г-жа мэр. Депутатам высказаться на эту тему не дали. Единственное, что удалось: прорваться через недовольную речь спикера гордумы Андрея Шмидта о несоблюдении регламента с предложением в этом году ступенькоходы не закупать. Шмидт пообещал, но как-то мимоходом.

Как бы то ни было, но многие челябинские инвалиды еще одно лето будут вынуждены провести взаперти.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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