За себя и за того парня: крупнейший южноуральский вуз отмечает День Победы

В крупнейшем вузе Челябинской области – Южно-Уральском госуниверситете начали отмечать День Победы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по традиции 7 мая на площади перед ЮУрГУ состоялось торжественное построение преподавателей и слушателей Военного учебного центра. К мероприятию готовились тщательно, днями отрабатывая строевой шаг. Упорные репетиции дают результат: Центр ежегодно принимает участие в параде Победы на площади Революции, и выглядят ребята блестяще.

7 мая студенты тоже продемонстрировали отличную выправку и чеканный шаг: выслушав приветствие ректора ЮУрГУ Александра Шестакова, колонна из 850 человек двинулась к Вечному Огню для возложения цветов и венков.

«Сегодняшнее мероприятие для меня наполнено глубоким смыслом. Я чувствую, что обязан присутствовать здесь, помнить героизм моих предков, – рассказал слушатель Военного учебного центра ЮУрГУ Иван Рязанов. – На фронтах Великой Отечественной войны воевали мои прабабушка и двое прадедушек. Я буду чтить и помнить их историю, их жертву, которую они принесли ради наших жизней».

Одним из самых ярких и трогательных эпизодов в череде торжеств стал Вальс Победы. Танцевальный флешмоб организовали уже в шестой раз, и его праву можно назвать одним из наиболее масштабных и зрелищных городских мероприятий. С каждым годом Вальс Победы вызывает всё больший интерес у студентов: если в первом участвовали 70 пар, то в этом году на площади перед главным корпусом ЮУрГУ танцевали уже около 200. Причем, среди них не было профессиональных танцоров – принять участие могли все желающие. Многие пары познакомились только на репетиции, но за время подготовки успели подружиться.

Кстати, девушки готовили себе костюмы самостоятельно. А танцевали под живую музыку: оркестр Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов исполнил композицию «Ты же выжил, солдат».

«Это не просто вальс – мы создали целую историю, – отметила режиссер-постановщик танца, выпускница ЮУрГУ, хореограф Татьяна Мюллер. – И для ребят это больше, чем танец, ведь война коснулась каждой семьи».

«День Победы – один из самых главных праздников: это память, это гордость, это история нашей страны, – подчеркнул ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. – Каждый год Вальс Победы на площади перед Южно-Уральским государственным университетом собирает все больше участников – это студенты, молодые люди. В далеком 41-м году тоже было много молодежи, которую призывали на войну. Это молодые люди, которые не доучились в университетах, недолюбили, не дожили до Великой Победы…»

По словам Александра Шестакова, Вальс Победы – это память о тех молодых людях, которые сложили головы на поле боя, благодарность им. Танец помогает молодому поколению прочувствовать то время, стать соучастниками тех страшных событий, помнить о подвиге своих дедов и отцов.

«Для моей семьи 9 мая – святой праздник. Мой дед воевал под Сталинградом, а его брат командовал ротой штрафников под Ленинградом, – рассказал Александр Шестаков. – Я глубоко благодарен им. Победа – это не только подвиг, это тяжелый труд. И молодому поколению надо понимать, что достигнуть чего-то они могут только трудом. Будущее в их руках, а какое оно будет, зависит от того, как они воспользуются своими знаниями, которые дает им вуз, как освоят гражданскую профессию, образование, получаемое в Военном учебном центре. Задача молодого поколения – быть достойными той Победы, которую завоевали наши предки ценой своей жизни».

Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Данил Рахимов

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