«В пику Илону Маску»: Южно-Уральский госуниверситет поможет стать успешным каждому абитуриенту

В России начинается приемная кампания в высшие учебные заведения. Крупнейший вуз Челябинской области – Южно-Уральский госуниверситет начнет принимать документы абитуриентов 20 июня.

В преддверии официального старта приемной кампании ректор Южно-Уральского государственного университета, доктор технических наук, профессор Александр Шестаков подвел итоги года и рассказал о социальном лифте, доступном каждому, кто ставит перед собой цель стать успешным человеком.

Результаты и достижения

«С моей точки зрения, мы существенно продвинулись в публикационной активности. Занимаем пятнадцатую позицию по публикациям в первом квартиле среди всех университетов страны, – рассказывает Александр Шестаков. – Это серьезный результат. Существенно вырос уровень цитирования наших работ в международных базах данных Web of Science и Scopus.

Мы стали одной из организаций, образующих Научно-образовательный центр Уральского федерального округа. Южно-Уральский государственный университет занимает одну из ключевых позиций. Совместно с Государственным ракетным центром имени академика Макеева (г. Миасс), НПО автоматики (г. Екатеринбург), НИИ машиностроения (г. Нижняя Салда) и еще целым рядом предприятий мы ведем серьезные разработки по созданию демонстраторов для возвращаемой ракеты в рамках реализации проекта «Корона». Это очень крупный и амбициозный проект, можно даже сказать – «в пику Илону Маску».

И еще одна знаковая составляющая. В пандемийный год мы окончательно сформировали стратегию развития ЮУрГУ, в которую вошли три ключевых направления: цифровая индустрия, материаловедение и экология. Очень важно, что одним из главных элементов стратегии стала экология, и мы активно начали работать в этом актуальном для региона, страны и мира направлении».

Три миссии университета

«Три миссии – это развитие науки, качественное образование и влияние на социально-экономическое развитие региона, – уточняет ректор ЮУрГУ. – Что касается последней составляющей, то в этой части университет играет основополагающую роль. ЮУрГУ является поставщиком кадров для предприятий и учреждений государственного сектора Челябинской области. Университет достаточно серьезно влияет на социальную жизнь в городе и области. В частности, мы занимаемся вопросами, связанными с развитием спорта в масштабе не только региона, но и страны и мира.

Есть два аспекта: спорт высоких достижений и массовая физкультура. Университет занимает высокие позиции в двух этих направлениях. Ежегодно порядка двадцати наших студентов становятся победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

Вот лишь несколько последних достижений мирового уровня. В 2020 году в Швеции Артемий Дорма получил золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров по спортивному ориентированию. Золотую медаль завоевала Яна Русакова на Кубке мира по кикбоксингу. Гран-при Азии по стрельбе из лука – «золото» у Антона Булаева. Эти и другие достижения наших студентов формируют имидж Челябинской области.

Много внимания уделяется и физической культуре. Мы имеем лучшую инфраструктуру физкультуры и спорта в стране среди университетов, ежегодно ею активно пользуются около 8 тысяч студентов. Прекрасный бор – достояние нашего города – дополнительная площадка рядом с ЮУрГУ для занятий на свежем воздухе.

Университет ведет активную работу в области культуры, поддерживая около 25 творческих коллективов, где студенты раскрывают свои таланты. В этом году на фестивале «Весна студенческая» наш коллектив современного танца, театр Deep vision, стал «золотым» лауреатом и получил награду из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера. К слову, ЮУрГУ – лидер по числу «золотых» лауреатов фестиваля «Весна студенческая». Наши творческие коллективы завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых дипломов в различных направлениях.

ЮУрГУ уделяет большое внимание развитию образования, науки, спорта и культуры, дает универсальное образование, предоставляя каждому возможности для формирования навыков и раскрытия способностей. Такой подход позволяет формировать гармоничную личность. А это, по большому счету, наша главная задача.

Мы движемся в сторону индивидуализации обучения. Студент – в центре образовательного процесса, который мы делаем интересным, полезным для каждого, кто выбрал для обучения наш университет».

Движение вверх

Специалисты, прошедшие подготовку в стенах ЮУрГУ, востребованы не только в Челябинской области, но и в Российской Федерации, а также за рубежом. По словам Александра Шестакова, выпускники университета имеют возможность выбора престижной работы:

«Более 3 тысяч предприятий страны заключили с нами договоры, касающиеся практики студентов и распределения. Наши выпускники едут работать и на восток, и на запад. Кроме того, они востребованы и за рубежом. Мой аспирант Александр Дружков защитил кандидатскую диссертацию и получил одну из ключевых позиций в области измерительной техники и метрологии в транснациональной корпорации Emerson – мирового лидера цифровой индустрии.

Этот пример – лишнее подтверждение тому, что социальный лифт сегодня возможен. Есть различные способы продвижения в жизни не только в масштабах области, федерального округа и Российской Федерации, но и мира, несмотря на все политические коллизии. Основа быстрой и успешной карьеры – профессионализм, который обеспечивает Южно-Уральский государственный университет».

Добавим, что сегодня в ЮУрГУ обучается более 25 тысяч студентов, в том числе около 2,5 тысяч иностранных граждан. В текущем году университет готов принять на бюджетные места по более чем 200 направлениям подготовки свыше 3 тысяч первокурсников.

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Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Данил Рахимов

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