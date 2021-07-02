Челябинцы неумны и неуникальны? Спикер гордумы Челябинска не смог конкретизировать стратегию развития города

Председатель челябинского парламента Андрей Шмидт, пытаясь рассказать, зачем городу стратегия развития, заявил, что Челябинску надо поумнеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стратегия развития Челябинска до 2035 года должна стать «неким общественным договором». Так громко охарактеризовал принятый на последнем заседании городской думы документ спикер муниципального парламента Андрей Шмидт в ходе встречи с журналистами одного из медиахолдингов города.

Брифинг председателя гордумы – мероприятие явно вынужденное: после единогласного принятия маловразумительной стратегии приходится хоть как-то объяснять, зачем нужно было тратить на разработку документа время и – главное – бюджетные деньги. Кстати, Андрей Шмидт предпочел воздержаться от ответа на последний вопрос, ограничившись заверениями, что сумма не слишком большая.

Впрочем, объяснение вряд ли можно счесть удачным. Так, начал г-н Шмидт с заявления, что стратегия развития города представляет собой «некий общественный договор: когда власть, общество, наука, бизнес договариваются о неких приоритетах, которым следуют и в которые вкладывают свои ресурсы». Утверждение, мягко говоря, чересчур смелое, учитывая, что на публичные слушания, посвященные новой стратегии развития Челябинска, самих горожан не пустили, оставив им лишь возможность наблюдать в прямом эфире выступления чиновников и экспертов, исключительно довольных содержанием проекта (в зале не прозвучало ни одного критического замечания).

Хотя, возможно, в гордуме считают, что «публично обсуждать» стратегию с челябинцами – только время терять. Ведь в ходе встречи он неоднократно заявлял, что Челябинску надо «поумнеть», но сделает он это только, когда захочет (следовательно, сейчас не хочет), и не стал возражать журналисту, заявившему, что 99% горожан волнуют только цены на картошку.

Занятно, что очень скоро спикер гордумы вынужден был признать, что призванная стать «общественным договором» стратегия имеет «внешнее» происхождение. «Это был не наш вариант», – заявил Андрей Шмидт. Но тут же заверил, что «если этот общественный договор состоится», Челябинск сразу двинется «в светлое будущее, в сторону процветающего мегаполиса».

Каким образом город будет двигаться в это будущее, председатель гордумы сказать не смог. Но и этому у него нашлось объяснение. Оказывается, когда речь идет о разработке стратегии развития города на годы вперед, «не нужно создавать многотомных, перегруженных расчетами документов». И вообще, по мнению г-на Шмидта, это «яркая динамичная игра: нужно определить направления, нужно определить правильных людей на правильных местах».

В целом, на протяжении всего брифинга политик избегал какой бы то ни было конкретики. Зато пересыпал свою речь множеством «умных» терминов: форсайты, точка сингулярности, турбулентность, вариабельность.

Характерны в этом случае рассуждения Андрея Шмидта о превращении Челябинска в «умный город». На предложение привести примеры смарт-сити, спикер городского парламента заявил, что методология смарт-сити общемировая, и если мы хотим развиваться, нам не нужно смотреть на какие-то примеры. «Сегодня есть сообщество «умных городов», есть Лига «умных городов», есть рейтинги», – перечислил Шмидт. И Но конкретных образцов для подражания так и не назвал.

Что же предлагают в итоге власти Челябинску в качестве перспектив на ближайшие 15 лет? Город якобы будет развиваться по четырем направлениям: новая индустриализация, улучшение экологии, развитие туризма и повышение качества жизни.

Причем, г-н Шмидт настаивает, что решать проблем необходимо поступательно. «Сначала новая индустриализация, улучшение экологии, развитие туризма и потом уже повышение качества жизни как следствие выполнения предыдущих этапов», – заявил видный «единоросс». При этом, разумеется, ни о каком выносе промышленных гигантов за пределы города (коих спикер гордумы, не стесняясь, назвал «национальным достоянием») и речи быть не может.

Ведь именно промышленники, по словам Шмидта, «генерят основной поток средств». Куда уходит этот «поток», он уточнять не стал. Но точно не в бюджет города и региона, ведь большинство предприятий зарегистрированы в Москве, и единственное, что получает от них город – часть НДФЛ сотрудников.

Занятно в устах Андрея Шмидта прозвучали и рассуждения об экологии. Так, на вопрос: будут ли и дальше вырубать деревья в городе, председатель городского парламента заявил: «Я деревья не рублю. Больше того, за последний год посадил более 70 деревьев». При этом депутата возмутила «несознательность» некоторых горожан. «Много советчиков: зачем вы садите, у нас тут тепловые сети, мы его все равно уберем», – раздраженно высказался Шмидт. Безусловно, упорству депутата остается только позавидовать. Ведь для того, чтобы высаживать деревья там, где это не рекомендуется, в местах, где в скором времени их в силу технологической необходимости придется снести, нужно обладать железной выдержкой.

Возможно, именно это упорство заставляет Андрея Шмидта продолжать верить в «светлое будущее» Челябинска, к которому город придет благодаря реализации Стратегии-2035.

Но для любого развития необходимы хоть какие-то конкурентные преимущества. И они, уверен спикер, у Челябинска есть. Например, по его словам, Челябинск уникален тем, что китайцы, приехавшие в город получить высшее образование (потому что здесь дешево), получили работу... в китайских компаниях. А еще у него есть знакомая, сама уехавшая из Челябинска в США. Но продолжающая навещать город, потому что здесь дешевле медицинские услуги.

Видимо, поэтому улучшение качества жизни и отнесли в стратегии как можно дальше. Ведь рост качества жизни предполагает и рост заработной платы. И следовательно – увеличение себестоимости образовательных и медицинских услуг. А зачем же это делать, когда дешевизна является чуть ли не единственным конкурентным преимуществом города.

Картина, признаемся, безрадостная. Может, поэтому и не гаснет надежда г-на Шмидта на новое, светлое будущее Челябинска. Правда, как будет выглядеть город в этом будущем, «единоросс» ответить не смог. Лишь отметил, что, по его мнению, новый облик города подразумевает: все челябинцы улыбаются и не критикуют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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