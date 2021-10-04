На Урале запустили демонстратор двигателя для полностью возвращаемой ракеты

На площадке АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» (г. Нижняя Салда) провели демонстрационный пуск двигательной установки для многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя в рамках проекта Уральского НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа над проектом, цель которого –создать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель с вертикальным взлетом и посадкой, ведется совместно Государственным ракетным центром имени академика В. П. Макеева (г. Миасс), Южно-Уральским государственным университетом (ЮУрГУ, г. Челябинск), АО «Научно-исследовательским институтом машиностроения» (г. Нижняя Салда), АО «Научно-производственным объединением автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (г. Екатеринбург).

Испытания жидкостного ракетного двигателя малой тяги начались в ЮУрГУ минувшей весной. В 1 октября на площадке АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» провели демонстрационные пуски двигательной установки с центральным телом, состоящей из 16 ракетных двигателей, которые объединены в единую систему. Это демонстратор принципиально новой двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса для полностью возвращаемой многоразовой ракеты-носителя.

«Этот проект может сделать переворот в ракетостроении, освоении космоса. Дело в том, что из традиционных многоступенчатых ракет на землю спускается только часть, остальное сгорает в атмосфере. Расходуются огромные средства, и каждый раз ракету приходится строить заново. В АО «ГРЦ Макеева» задумали создать многоразовую ракету из одной ступени», – рассказал проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам, директор Политехнического института ЮУрГУ Сергей Ваулин.

По расчетам, реализация проекта в полном объеме к 2030 году позволит России занять значительную часть мирового рынка коммерческих пусков и мирового космического грузопотока. При этом производство новой космической техники будет целиком локализовано в стране.

«Мы сегодня увидели успешную реализацию идеи, связанную с тем, что 16 двигателей смогут работать в любых слоях атмосферы, поднять космическое тело и опустить его обратно. Для того, чтобы это все полетело, необходима длительная работа множества институтов и предприятий», – прокомментировала директор НИИ Маш Елена Матвеева.

Кроме того, в Нижней Салде успешно прошли испытания системы управления и были продемонстрированы фрагменты разрабатываемого топливного бака из композитных материалов. К композитным материалам в аэрокосмической отрасли предъявляются очень высокие требования, и разработки ЮУрГУ этим требованиям соответствуют.

«Это один из основных технологических проектов УМНОЦ как для Челябинской области, так и для всего Урала. Есть очень амбициозные планы по его дальнейшей реализации. Крайне важно успешно провести на базе индустриального партнера – Научно-исследовательского института машиностроения – огневые испытания данного проекта. Дальнейшая судьба проекта во многом зависит от Роскосмоса, его нужд, потребностей в такой разработке. Уже сейчас четко видно, что уральские ученые в этой сфере обладают компетенциями действительно мирового уровня», – отметил Игорь Манжуров, директор по развитию УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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