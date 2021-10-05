Южно-Уральский государственный университет получит спецгрант правительства России

Южно-Уральский государственный университет получит 142 млн рублей в рамках программы правительственных грантов «Приоритет – 2030».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупнейший вуз Челябинской области не только вошел в число 106 высших учебных заведений страны, которые получат базовые гранты по 100 млн рублей на свое развитие, но и был отобран для участия во втором этапе программы – на соискание специального гранта.

В этом этапе участвовали 54 вуза, президиум Совета программы «Приоритет 2030» под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко определил 46 университетов, которые получат специальную часть гранта.

Среди них оказался и ЮУрГУ, презентовавший свою программу по треку «Исследовательское лидерство»: вуз готов обеспечить цифровую трансформацию и повышение конкурентоспособности металлургических и машиностроительных предприятий Урала и России.

«Стратегический проект «Интеллектуальное производство» обеспечит цифровую трансформацию и повышение конкурентоспособности металлургических и машиностроительных предприятий Урала и России. Проект предусматривает комплексную разработку: цифровых двойников; беспроводных сенсорных систем с самодиагностикой; методов обработки данных на основе искусственного интеллекта и квантовых технологий. Здесь ЮУрГУ будет опираться на международную команду исследователей и большой массив научных публикаций по тематике проекта», – подчеркнул ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

Второй стратегический проект Южно-Уральского государственного университета – «Перспективные материалы» нацелен на сокращение стоимости и сроков вывода инновационных материалов на рынок, создание новых технологий утилизации материалов. Разработка материалов опирается в том числе на компетенции университета в суперкомпьютерном моделировании и будет реализована в консорциуме с Институтом металлургии Уральского отделения РАН и Курчатовским институтом. В рамках третьего проекта – «Экология постиндустриальной агломерации» – университет уже успешно сотрудничает с Министерством экологии Челябинской области и рядом крупнейших предприятий страны. По-настоящему массовыми обещают стать проекты «Здоровьесбережение в цифровом мире» и «Цифровая грамотность».

«Рад, что ЮУрГУ получил грант. Это результат совместной подготовительной работы. Развитие заявленных проектов вуза поможет нашей области войти в топ-5 регионов России по уровню научно-технологического потенциала и нарастить компетенции наших ученых», – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

142 млн рублей ЮУрГУ получит до конца 2021 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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