Без позитива: южноуральские чиновники отказались от «целевого» сценария развития экономики

Правительство Челябинской области отказалось от рассмотрения оптимистического (целевого) сценария социально-экономического развития региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабинет министров Южного Урала опубликовал прогноз социально-экономического развития на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, южноуральские чиновники рассматривают лишь два сценария – консервативный и базовый.

«Консервативный сценарий основан на предпосылке о более затяжном восстановлении экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за новой коронавирусной инфекции. Базовый сценарий описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. Среднесрочными драйверами роста будут являться увеличение инвестиционной активности, сохранение уровня инфляции вблизи целевого показателя (4%), внедрения цифровых технологий, расширения несырьевого неэнергетического экспорта, экспорта услуг», – поясняют авторы документа.

При этом в прогнозе отсутствует еще один сценарий – оптимистический, или, согласно терминологии постановления правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 года №914, «целевой».

Действительно, на оптимизм в представленном чиновниками документе нет и намека. По их расчетам, в ближайшие три года население региона будет сокращаться, а его уровень жизни расти практически не будет. Так, фиксируемое с 2019 года сокращение числа жителей продолжится. И в 2022 году сократится с прогнозируемых по итогам 2021 года 3 миллионов 430 тысяч до 3 миллионов 414 тысяч по базовому сценарию и до 3 миллионов 404 тысяч – по консервативному.

В свою очередь, продолжительность жизни, упавшая в 2021 году по сравнению с 2019 с 72,8 года до 68,93 года, в следующем году, в худшем случае, не изменится. Согласно базовому варианту прогноза она даже немного вырастет – до 69,76 года.

Индекс промышленного производства в 2022 году при базовом сценарии прибавт к значениям 2021 года 2,4%, при консервативном – вырастет на 1,6%. При этом, согласно расчетам экономистов, ощутимые изменения уровня жизни населения возможны при росте производства на 5% и выше. Так что южноуральцам и дальше придется перебиваться от зарплаты до зарплаты, пытаясь хоть как-то улучшить свое финансовое положение за счет кредитов и иных форм заимствований при достаточно высоком уровне закредитованности домохозяйств уже сегодня.

Интересно, что рост промышленного производства обеспечивают добывающие компании – Томинский и Михеевский ГОКи, а также структуры холдинга ЮГК. Зато продолжается сокращение производства в сельском хозяйстве. Один из главных драйверов экономики – строительная отрасль – также не внушает оптимизма. Так, при базовом сценарии в 2022 году объем ввода нового жилья вырастет всего на 2%. Консервативный прогноз и вовсе обещает падение на 3,7%.

Некогда бывший надеждой правительства средний и малый бизнес также не радует. Предприниматели не смогли выстоять перед натиском пандемии новой коронавирусной инфекции, и по итогам 2021 года число предприятий сократилось на 5,4% – до 55,3 тысячи. Это, в свою очередь, крайне отрицательно сказывается на перспективах трудоустройства южноуральцев, лишившихся «ковидных» пособий.

Неудивительно, что при декларируемых чиновниками средних зарплатах южноуральцев в 45,7 тысячи рублей, реальные среднедушевые доходы в 2021 году оцениваются в 28 тысяч 128 рублей. При этом в 2022 году они вырастут, в лучшем случае, на 1,2% (чуть более 300 рублей). При консервативном сценарии среднедушевой доход может вырасти и вовсе на 0,1% (28 рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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