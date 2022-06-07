В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Анатолий Семенов.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре минувшего года Семенов распорядился в обязательном порядке привить всех сотрудников ряда сферах, в том числе медицины, образования, торговли и общепита, соцзащиты, ЖКХ, общественного транспорта, сферы услуг и так далее. В ноябре к ним добавились студенты старше 18 лет и пенсионеры старше 60 лет. А с середины декабря непривитых бюджетников начали отстранять от работы.

Теперь ситуация движется в обратную сторону: сначала в области отменили масочный режим, затем – обязательную вакцинацию. При этом в региональном минздраве настаивают: «Единственной, по-настоящему действенной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация и своевременная ревакцинация. В условиях пандемии ставить прививку необходимо каждые полгода. Это позволит поддерживать напряженный иммунитет».

На сегодняшний день чуть ли не единственной ограничительной мерой в профилактике коронавирусной инфекции остается запрет массовых мероприятий. И то ее используют выборочно.

Напомним, к сегодняшнему дню суточная выявляемость ковида опустилась ниже 100 случаев, а всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено более 332,5 зараженных, непосредственно от коронавируса умерли 7 тысяч 707 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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