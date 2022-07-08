Ветврачи заявили об угрозе проникновения на Южный Урал чумы овец и коз

Ветврачи требуют пресечь бесконтрольный выпас животных во избежание возникновения чумы мелких жвачных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в связи с высокой степенью угрозы возникновения и распространения чумы мелких жвачных на территории Российской Федерации ведомство обратилось в министерство сельского хозяйства Челябинской области и департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области с просьбой провести комплекс мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия регионов по данному заболеванию.

«Речь идет, прежде всего, о проведении рейдовых мероприятий с целью поиска и обнаружения павших и больных диких животных, восприимчивых к чуме мелких жвачных. Кроме того, необходим регулярный ветеринарный осмотр животных, проведение разъяснительной работы с владельцами, имеющими на подворье копытных, восприимчивых к этому заболеванию, и производителями животноводческой продукции, полученной от восприимчивых животных», – уточнили в Россельхознадзоре.

На приграничных территориях с Республикой Казахстан лучше не допускать бесконтрольный выпас домашних животных, которые могут контактировать с дикими и домашними четвероногими, зашедшими из соседней республики, рекомендуют ветврачи.

При организации любительской охоты целесообразно предусмотреть отбор проб биоматериала от добытых животных, организовать санитарный отстрел ослабленных и больных особей с обязательным отбором проб биоматериала для проведения исследования в аккредитованных лабораториях.

Чума мелких жвачных животных – вирусная болезнь овец и коз, характеризующаяся лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии. Относится к числу наиболее опасных вирусных болезней овец и коз. В России болезнь не регистрируется, однако, учитывая ее широкое распространение в мире, существует реальная угроза заноса чумы на территорию нашей страны.

Вирус поражает не только домашних овец и коз, но и диких коз, а также сайгаков, газелей и другие виды жвачных животных. Причем, козы более восприимчивы, чем овцы. Крупный рогатый скот ею не болеет. Человек к вирусу чумы мелких жвачных также не восприимчив.

Экономический ущерб, наносимый козоводству и овцеводству, чрезвычайно велик. Смертность в первичных очагах может достигать 100%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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