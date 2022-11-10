Ученые обнаружили новые нарушения иммунной системы у страдающих постковидом

Ученые обнаружили четыре новых нарушения иммунной системы у людей, страдающих постковидным синдромом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ЮУрГУ, сотрудники вуза вместе с коллегами из Уханьского университета обследовали около 150 переболевших, у которых проявился постковидный синдром.

«Оказалось, что в основе синдрома лежат нарушения иммунной системы, – сообщил заместитель директора научно-образовательного Российско-китайского центра системной патологии при Южно-Уральском государственном университете Александр Зурочка. – Формируются несколько типов этих нарушений, так называемых фенотипов. Мы открыли четыре новых».

Речь идет о нарушениях, связанных с работой защитных клеток, защитных рецепторов и клеток, отвечающих за сбор информации о болезнях, которые перенес человек. Данная патология была обнаружена у 70% обследованных.

Зурочка напомнил, что постковидный синдром возникает у переболевшего COVID-19 человека не сразу, а через несколько месяцев. Сейчас ученые изучают этот синдром у тех, кто был заражен штаммами альфа и дельта. Специалисты опросили более 1200 перенесших коронавирус студентов из вузов Екатеринбурга и Челябинска: около 60% пожаловались на высокую утомляемость. Свыше 50% – на плохой сон и проблемы со способностью запоминать изучаемый материал. Еще один часто встречаем синдром – повышенная тревожность.

Хорошая новость состоит в том, что исследования ЮУрГУ показали: определенная схема лечения позволяет пациентам с постковидом не только восстанавливить клиническое здоровье, но и улучшить общее самочувствие.

Челябинск, Софья Артемьева

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