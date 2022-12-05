В Челябинске еще одна кошка погибла от бешенства

В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, смерть домашней кошки от вируса бешенства зафиксирована 2 декабря в Курчатовском районе областного центра. Результаты исследований подтверждены ОГБУ «Увельская межрайонная ветеринарная лаборатория».

Микрорайон, где было выявлено больное животное, объявлен неблагополучным. По распоряжению правительства Челябинской области там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

С начала года в Челябинской области от этой смертельной инфекции, одинаково опасной и животным, и людям, погибли уже 58 четвероногих.

Отметим, что за первую и вторую недели ноября 2022 года в Челябинске также зарегистрировано 3 случая гибели домашних котов от бешенства.

Напомним, что бешенство – это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивы все виды млекопитающих, в том числе и человек.

Заражение домашних животных вирусом бешенства происходит при непосредственном контакте с инфицированной особью. Возбудитель проникает в организм через поврежденные слизистые, кожные покровы. Заражение животных смертельно опасной инфекцией возможно аэрогенным (воздушно-капельным), алиментарным путем, напоминают представители ведомства.

Во внешнюю среду вирус бешенства выделяется преимущественно со слюной, истечениями из носа, глаз.

Для бешенства животных характерна периодичность, сезонность. Наиболее часто вспышки бешенства регистрируют осенью, ранней весной, а также в зимний период. В группу риска попадают невакцинированные животные.

Проявление бешенства в общих чертах у различных видов животных сходно, тем не менее, наблюдаются определенные особенности, связанные как с возбудителем, так и с поражаемым макроорганизмом. Болезнь протекает, как правило, в двух формах – буйной и тихой. Инкубационный период продолжается в среднем от 2 до 8 недель, зависит от вида, возраста, чувствительности животного, его резистентности, локализации, количества и характера ран, нанесенных бешенным животным, количества и вирулентности возбудителя и других факторов.

Как и при других инфекционных заболеваниях, к настоящему времени сложилась система мер по профилактике и борьбе с бешенством животных.

Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна – регулярная вакцинация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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