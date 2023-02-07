Южный Урал вошел в список регионов с заметной сейсмической активностью

Южный Урал вошел в список российских регионов, где возможна заметная сейсмическая активность.

Как уже сообщал «Новый День», сильное землетрясение произошло в ночь на понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала 7,8 балла. За ними последовали, по последним данных, еще более двухсот афтершоков с магнитудой от 3 до 6 баллов.

Погибли более 4 тысяч человек, около 22 тысяч получили различные травмы. Только в Турции полностью разрушены 5 тысяч 775 зданий, еще не менее 11 тысяч строений повреждены.

Колебаниях земной коры ощутили так же в Абхазии, Грузии, Армении, Израиле, Ираке и на Черноморском побережье Кавказа.

Докатились они и до Урала. Но были настолько слабыми, что зафиксировала их только аппаратура.

Однако, по мнению ученых института геофизики УрО РАН, эти волны способны повлиять на сейсмически опасные районы региона. В Свердловской области это нижнетагильская и североуральская зоны. В Челябинской – горно-заводская.

Последний раз о колебаниях земной коры в Челябинской области сообщалось летом 2021 года, когда небольшие толчки (около 2 баллов) были зафиксированы в Брединском районе и в окрестностях Карабаша.

А самое сильное за весь период наблюдений землетрясение произошло в сентябре 2018 года в Катав-Ивановске, его магнитуду оценили в 5,3 – 5,6 балла.

Тем не менее, специалисты относят часть Челябинской области к регионам с опасностью серьезных землетрясений.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов заявил, что существенная сейсмическая опасность существует, прежде всего, на Камчатке и Курильских островах (где сегодня, кстати, зафиксированы толчки магнитудой 5,8 балла), в Байкальской рифтовой зоне – это Алтайские горы и Саянское нагорье, в Крыму и на Северном Кавказе, а также в южной части Урала – здесь сейсмическая активность слабее, чем в вышеперечисленных зонах, но тем не менее тоже может спровоцировать массу проблем.

Челябинск, Софья Артемьева

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