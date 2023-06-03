Основной резервуар Шершневского водохранилища обмелел до критических отметок

Озеро Аргази обмелело до критических отметок. Такая ситуация сложилась впервые за последние 50 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аргази являются основным резервуаром для Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника Челябинкой агломерации. Мертвый уровень Аргази – то есть отметка, ниже которой водоем невозможно эксплуатировать, составляет чуть меньше 269 метров над уровнем Балтийского моря. В конец апреля отметка поверхности водохранилища составляла 269 метров и 70 сантиметров, что на пять метров ниже нормы. В мае уровень воды еще понизился.

Местные жители считают, что это произошло из-за обмеления Шершней: к концу мая, за счет увеличенного сброса из Аргази, уровень воды в Шершнях удалось поднять почти на 80 сантиметров. После этого все основные шлюзы на Аргазинском гидроузле пришлось закрыть.

При этом запасных вариантов для каскада жизненно важных водохранилищ нет.

«Раньше Аргазинскому водохранилищу помогало озеро Увильды. Вот через этот канал вода шла оттуда прямо до водохранилища. Но это гидросооружение не действует больше 40 лет, – цитирует 31 канал заместителя начальника челябинского гидрометцентра Ирину Попову. – Да и сами Увильды в не очень хорошем состоянии. Вода и в этом озере ушла более чем на полметра, что вызывает серьезные опасения у местных жителей и отдыхающих».

Три года назад, наконец, достроили Долгобродский канал, начатый еще в прошлом веке: он должен перегонять воду из реки Уфы в Аргази и далее по каскаду в Шершни. Открывали с пафосом. Губернатор Алексей Текслер тогда заявил: «Долгобродский канал – ключевой для безопасности водоснабжения Челябинской агломерации. Завершилась стройка, начатая еще с советских времен. Мы точно гарантируем, что при любых обстоятельствах в Челябинской агломерации не будет проблем с чистой питьевой водой».

С тех пор канал ни разу не включали: расходы на эксплуатацию и электричество делают воду слишком дорогой. Поэтому канал держат на «самый пожарный случай», а пока используют для дренажа окрестных болот и речушек. Русло канала заросло бурьяном и кустами. Так что если этот пожарный случай наступит, сначала придется прочистить русло, а это процесс не быстрый. Да и значительная часть канала проходит по старому бетонному желобу, в котором при первом испытании – еще в советские времена – пропало около трети поданной воды. В каком состоянии этот желоб сейчас – неизвестно.

Метеорологи надеются, что на помощь разрастающейся Челябинской агломерации придет природа: до сих пор маловодный период обязательно сменялся многоводным.

«В 70-х годах, когда маловодье закончилось, буквально за 2 года восстановилось все. Все вошло в норму. Наши специалисты считают, что если мы имеем дело с семилетнем циклом, то в этом году мы прошли минимум. И, конечно, мы все надеемся, что со следующего года начнется подъем», – говорит Ирина Попова.

Но ряд ученых утверждает, что засушливый период на Южном Урале может продлиться до 2029 года.

Челябинск, Софья Артемьева

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