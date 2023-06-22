В России учат нейросеть расшифровывать медицинские анализы

В Челябинске разрабатывают приложение, позволяющее расшифровывать результаты анализов и держать под контролем своё здоровье.

«Идея проекта пришла мне в голову год назад, когда я училась в магистратуре. Бакалавриат закончила по направлению «Микробиология», а магистратуру выбрала «Клинико-лабораторная диагностика», поэтому понимаю суть происходящих в организме изменений, и то, как они влияют на результаты анализов, – рассказала РИА «Новый День» аспирантка биологического факультета Челябинского государственного университета Юлия Чумачёва. – Об этом узнали многочисленные друзья, знакомые, родственники. Мне стали часто задавать вопросы о том, что значат те или иные показатели и стоит ли беспокоиться. Всегда помогала, но при этом обязательно говорила, к какому врачу нужно обращаться. Биолог не имеет права ставить диагноз».

Однажды она задумалась: существует ли нейросеть, способная расшифровать результаты анализов. Единственное, что удалось отыскать – это нейросети на английском языке, которые помогают по симптомам поставить преддиагноз. Тогда молодой биолог решила попробовать создать такой продукт. Поскольку необходимой IT-компетенций у нее пока нет, обратилась за помощью к специалистам.

В итоге была создана научная группа, в которую помимо челябинской аспирантки вошли магистранты МФТИ, специализирующиеся на Data Science в медицине.

Сейчас ведется набор больших баз данных по общему анализу крови. Затем на основе полученных моделей айтишники построят нейросеть, которая будет не только анализировать текущее состояние здоровья пользователя приложения, но и предсказывать возможные пути развития состояния человека.

В ближайших планах у межвузовского коллектива разработчиков создание приложения для смартфона – с удобной функцией общения, с системой хранения анализов, со своей индивидуальной статистикой по различным параметрам. Но самое главное – с оценкой состояния здоровья в режиме «здесь и сейчас».

Биологи и айтишники не претендуют на диагностику, эта функция должна оставаться прерогативой врача. Но скачивая такое приложение, человек соглашается с тем, что имеет дело с рекомендательной системой. Это лучше, чем просто «гуглить симптомы»: гуляя по интернету, можно легко столкнуться с недостоверной информацией.

«Наша система в принципе способна работать с любыми анализами, она обучаема и будет становиться только умнее, – отмечает Юлия Чумачёва. – Но обучение нейросети занимает много времени, и этот процесс невозможно ускорить. На самом деле большая вероятность ошибки в постановке диагноза, в силу разных факторов, как ни странно, есть у специалиста, у врача. Хорошо обученный искусственный интеллект тоже может ошибиться, но вероятность этого всего 2%. Например, уже сейчас по анемии мы достигли достоверности в 96%».

Разработчики запустили облегчённую версию в виде чат-бота в Телеграм (@HealthcareAI_bot). Назвали его «Чат-бот парадиагностики для заботы о своём здоровье на основе искусственного интеллекта». Сейчас тут можно начать оценку симптомов или ввести данные анализов. Пока делать это нужно вручную, но со временем программа станет умнее и сможет распознавать даже то, что доктор написал от руки.

Дополнительно разработчики запустили сайт, где описывается будущий функционал приложения. Там же можно оставить свои контактные данные, чтобы присоединиться к бета-тестированию и помочь молодым учёным в работе над проектом.



Челябинск, Ольга Арсентьева

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