Российские женщины не выдержали испытания пандемией и стали более криминальны

Российские женщины не выдержали испытания карантином и стали совершать больше преступлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», студентка магистратуры Института права Челябинского государственного университета Оксана Дрозденко изучает проблемы женской преступности и предлагает вынести на обсуждение идею о возможности введения в УК РФ отдельной главы, регламентирующей особенности уголовной ответственности и наказания женщин.

«Пока в исследовании преступности даже само понятие гендера используют нечасто. Но обращают на себя три тенденции.

Первая: начиная с 2020 года, наблюдается рост женской преступности – об этом говорят данные по России.

Вторая: женская преступность всегда меньше мужской, при этом до сих пор нет четкого ответа на вопрос, почему женщины совершают меньше преступлений, чем мужчины.

Третья: женщины сейчас совершают больше корыстных преступлений, чем насильственных – например, мошенничества женщины совершают в два раза чаще, чем мужчины», – отмечает молодой исследователь.

Оксана Дрозденко выяснила, что женщины часто применяют насилие в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) или оскорбляют представителей власти (ст. 319 УК РФ).

«Оказалось, что сейчас это довольно типичное поведение: женщину хотят привлечь к административной ответственности, а она ведет себя агрессивно, – говорит студентка. – Наверное, в моменты эмоциональной встряски дамы не всегда осознают последствия своих действий. Удивительно, но именно среди женщин в процентном отношении больше неплательщиков алиментов. В тех редких случаях, когда при разводе ребенок остается с отцом, мать зачастую не готова платить алименты».

Если считать общее количество осужденных, то мужчин всегда больше. Но если анализировать, как в процентном отношении представлена женская преступность в определенном виде преступлений, то картина получается более сложная.

«Люди до сих пор имеют искаженное представление о женской преступности, – подчеркивает Оксана Дрозденко. – Когда я проводила опрос, оказалось, что у нас в обществе распространена такая установка – женщина всегда или почти всегда жертва, а если она и совершает преступление, то потому что её вынудили. На самом деле, как ни странно, женщин достаточно часто привлекают за совершение побоев, в том числе повторно (ст. 116.1 УК РФ). Конечно, мужчин, применяющих насилие, больше. Но при этом проблема семейно-бытового насилия не так однозначна, как многим видится. Женщина там далеко не всегда выступает в роли жертвы. Более того, женская преступность из-за изменения женской роли в обществе, стала возрастать и приобретать характер повышенной общественной опасности».

Анализируя женскую преступность, студентка ЧелГУ поняла, что до революции женщины совершали в основном насильственные преступления, убивая детей и супругов, что было обусловлено ограниченными возможностями попасть во многие сферы общества.

В советское время ситуация изменилась, и женщин стали чаще привлекать к ответственности за спекуляцию и за самогоноварение. Сейчас в уголовном законодательстве ответственности за такие деяния просто нет.

А дамы стали более жесткими и агрессивными.

При этом российские женщины не выдержали испытания карантином и начали совершать больше преступлений. В период пандемии довольно частыми были ограничения трудовых прав женщин, и, возможно, одна из причин в этом. Другая предполагаемая причина – рост семейных конфликтов, когда все члены семьи находись вместе долгий период времени.

Как следствие, проявились довольно тревожные тенденции:

– во-первых, увеличивается участие женщин в групповой преступности. Более того, сегодня все больше примеров, когда криминальная группа состоит только из представительниц слабого пола;

– во-вторых, наблюдается рост совершения женщинами преступлений не по не осторожности, а по умыслу, то есть они осознают, на что идут;

– в-третьих, заметен рост тяжких и особо тяжких женских преступлений (если в 2010 году женщины их практически не совершали, то сейчас картина иная). Наконец, дамы стали активнее демонстрировать агрессивное поведение, всё чаще принимают участие в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но чаще всего они совершают корыстные преступления.

Оксана Дрозденко отмечает, что составить единый портрет женщины-преступницы невозможно. Но некоторые закономерности прослеживаются:

«Например, женщина, совершившая разбой, чувствует, что ей не на кого положиться, при этом эгоцентрична, с повышенным чувством собственного достоинства, но парадокс – часто ориентируется на мнение других.

Женщина, которую привлекают за незаконный оборот наркотиков – другая. У нее часто меняется настроение, она впечатлительна и живет с ощущением безнаказанности, хотя имеет свои морально-нравственные установки. А вот преступницы, совершающие кражи с банковских счетов, как правило, спокойны, уверены в себе и хитры».

Оксана Дрозденко намерена продолжить исследования и углубиться в изучение нового типа женской преступности, который только назревает.

«Дело в том, что сейчас преступницы – это, в основном, женщины 30-49 лет, получившие воспитание в перестроечное время, в 90-е годы. Но им на смену идет новое поколение, чьи общественные установки совершенно иные. Предполагаю, что это сильно повлияет на характер женской преступности». Кроме того, девушка собирается выяснить особенности насильственной женской преступности в Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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