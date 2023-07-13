Чиновники обвинили челябинцев в проблемах с расселением аварийного жилья

Мэрия Челябинска официально прокомментировала претензии к ней Следственного комитета России.

Как уже сообщал «Новый День», вчера, 12 июля, председатель СКР Александр Бастрыкин в ходе личного приема по ВКС с жителями Южного Урала раскритиковал руководство регионального следственного управления Комитета, а также его сотрудников за неудовлетворительную работу по вопросам затягивания и срыва расселения ветхо-аварийных домов.

Однако до этого руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников успел рассказать о расследовании уголовных дел. Так, по словам главного следователя Южного Урала, в настоящее время идет расследование уголовных дел по признакам халатности, в рамках которых обвинения предъявлены бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Сергею Чигинцеву и заместителю главы города Александру Астахову, рассказали председателю СКР.

Сегодня, 13 июля, пресс-служба мэрии Челябинска выступила с официальным комментарием.

«С 2020 года должностными лицами администрации города Челябинска в рамках действующего законодательства ведется большая работа, связанная с ветхо-аварийным жильем. Сегодня в нашем городе 126 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, из которых 77 не обеспечены финансированием и на их одномоментное расселение необходимо почти 5,5 миллиардов рублей», – заявляют чиновники.

Мероприятия по переселению челябинцев из аварийных домов осуществляются в рамках трех программ в хронологической последовательности, исходя из даты признания, напомнили в городской администрации. «При этом в последнее время участились случаи, когда жители аварийных домов, признанных таковыми позднее, записывают и распространяют через социальные сети и СМИ видеообращения с требованиями незамедлительного расселения, минуя порядок очередности», _ отмечают представители властей областного центра.

К тому же основными причинами аварийного состояния многоквартирных домов являются не только возраст самих зданий, но и нарушения в ходе эксплуатации, отсутствие своевременных капитальных ремонтов и должного внимания со стороны управляющих компаний и собственников жилых помещений, считают чиновники.

Отказ собственников и управляющих организаций заниматься содержанием аварийного жилфонда стал серьезной проблемой, признают в мэрии. «УК считает такой фонд экономически невыгодным, а собственники не считают нужным вносить плату за содержание имущества», – сетуют чиновники.

Что же касается непосредственного расселения домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, отмечают представители городских властей, «зачастую противодействие происходит именно со стороны собственников, которые не соглашаются с предложенными компенсационными выплатами или жилыми помещениями, и обращаются в суд. На сегодняшний день из-за судебных тяжб приостановлено расселение и снос 10 аварийных многоквартирных домов, обеспеченных финансированием».

Однако, несмотря на сложности, уверяют чиновники, власти Челябинска не закрывают глаза на проблему. «В 2016 году аварийными были признаны 55 аварийных домов, тогда как к 2023-му году эта цифра выросла до 126. Основной прирост приходится как раз на период с 2020 по 2022 год, что подтверждает особое внимание администрации города к этой теме».

Кроме того, в Челябинске на сегодняшний день зафиксирован один из самых низких процентов доли аварийного жилфонда среди городов-миллионников – 0,36, замечают представители мэрии. Так, по их данным, в Волгограде этот показатель составляет 2,74%, в Перми – 1,82%, в Самаре – 1,57%, Уфе – 0,69%, Нижнем Новгороде – 0,51%.

«Таким образом считаем, что должностные лица администрации города Челябинска не бездействовали, и, в рамках действующего законодательства, ведут большую работу в отношении расселения ветхо-аварийного жилья», – резюмируют в городской администрации. Вместе с тем заверяя, что власти окажут все необходимое содействие следственным органам, предоставив им всю информация с целью всестороннего и объективного расследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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