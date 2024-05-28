Вместо зелени – палящее солнце и царство бетона. Уральский Троицк остался без мест отдыха

Власти южноуральского муниципалитета «подарили» троичанам странные места отдыха.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, за почти полмиллиарда рублей в Троицке уничтожили зеленую зону, сделали неработающий фонтан, опасную спортплощадку и дырявую набережную. И все это в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Обустройство трех зон отдыха закончили в 2023 году. Общая сумма затрат составила почти полмиллиарда рублей.

300 миллионов рублей ушли на парк имени Томина, где вырубили почти все зеленые насаждения и залили пространство бетоном, отмечают общественники. «Теперь тут негде спрятаться от жары. Вместо вырубленного высадили тонкие саженцы. Часть из них уже погибла, – рассказали активисты. – Парк стал разваливаться спустя месяц после сдачи. Скамейки, батуты, декоративные элементы пришли в негодность». После вмешательства общественников недостатки устранили, но зеленую зону уже не вернуть, сетуют южноуральцы.

Еще 113 миллионов рублей потратили на благоустройство набережной. Жители сразу пожаловались на некачественные материалы. А в апреле 2024 года ее затопило. Теперь место отдыха находится в полуразрушенном состоянии. Стройматериалы для ремонта лежат поблизости больше месяца. Рабочих на объекте нет.

27 миллионов рублей ушли на благоустройство сквера у ДК Энергетиков. Здесь лавочки поставили вдали от навесов, а детскую спортплощадку, вопреки проекту, сделали прямо у проезжей части. Сухой фонтан, который обещали жителям, так и не открыли. Он накрыт деревянными коробами, дети используют его как площадку для велосипедов и самокатов.

«Считаем, что благоустройство в Троицке было провалено. Некачественные материалы, отсутствие комплексного подхода и отклонение от проекта – все это поводы для разбирательства прокуратуры», – подчеркивают активисты.

Общественники уже обратились в надзорное ведомство, настаивая на исправлении недостатков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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