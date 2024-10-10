Число претендентов на пост главы Челябинска увеличилось в 2 раза

Число претендентов на пост главы Челябинска увеличилось до четырех.

Как уже сообщал «Новый День», первыми 7 октября документы в конкурсную комиссию принесли генеральный директор логистического центра FORWARD Светлана Мячкова и арбитражный управляющий Максим Бакулин. Последний уже пытался занять мэрское кресло 5 лет назад. Тогда он выступал в роли первого замдиректора ООО «Право и Финансы» и предлагал для улучшения имиджа городской власти достроить метро и общественно-деловой центр «Крылья» на берегу реки Миасс.

На следующий день к ним присоединился еще один арбитражный управляющий Дмитрий Стариков. Сегодня документы принес пенсионер МВД Георгий Невский. Он уже не в первый раз пытается стать мэром.

Так, в 2019 году Невский принимал участие в конкурсах на должности главы администрации Копейска (ожидаемо проиграл тогдашнему врио градоначальника Андрею Фалейчику) и двух конкурсах на должность мэра Челябинска. В феврале 2019 года ожидаемо победил тогдашний врио главы областного центра Владимира Елистратова, а в ноябре – во время выборов Натальи Котовой – Невский сумел отличиться оригинальным поведением: он просидел более 5 часов в коридоре, а потом зашел в кабинет конкурсной комиссии и заявил, что снимается с выборов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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