Жители Пекина рассказали о последствиях пандемии в городе

Жители Китая рассказали о том, как страна возвращается к жизни в привычном режиме после пандемии коронавирусаной инфекции нового типа, передает телеканал «360».

По словам Нэнси Логан сейчас в Пекине открыто большое число парков, в которых гуляет множество людей. При этом в местах большого скопления горожан они обязаны носить медицинские маски. Увеселительные заведения пока не возобновили работу. Нэнси Логан также отметила, что говорить о снятии всех ограничении пока преждевременно. «Только жизненно важные места возобновили работу», – пояснила она.

По оценкам Саманты Мартин, на сегодняшний день в Пекине действуют весьма строгие запреты, хотя большинство торговых центров открылись, а горожанам разрешили передвигаться по улицам. «Многие объекты все еще закрыты, так как работают по более строгим правилам. Однако город определенно возвращается к жизни. Не думаю, что жизнь станет прежней. Лишь надеюсь, что она будет похожа на ту, которая была до пандемии», – рассказала она.

Кристен, которая также проживает в столице КНР рассказала, что за одним столом нельзя усаживаться больше, чем втроем. Массовые собрания не поощряются, а почти все перемещения людей отслеживают с помощью приложений на телефонах и QR-кодов. По ее словам, она практически не заметила противоэпидемиологических послаблений.

По последним данным Университета Джона Хопкинса (США), в мире коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 3 млн 126 тыс. человек, умерло более 217 тыс. пациентов. Излечиться удалось более чем 217 тыс. человек. Абсолютным рекордсменом по числу заболевших остаются США. Там Covid-19 подтвержден у 1 млн 12 тыс. человек.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 29.04.20

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