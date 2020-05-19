Китайские ученые заявили о создании перспективного лекарства от Covid-19

Китайские ученые ведут работу над перспективным препаратом против коронавирусной инфекции нового типа, в основе которого лежат антитела. Исследователи считают, что лекарство способно остановить распространение Covid-19, сообщает FP.

По предварительным оценкам, препарат позволяет заболевшим быстро поправиться, а у здоровых людей создает краткосрочный иммунитет. По словам директора центра передовых инноваций в области геномики Пекинского университета Санни Се, в препарате используются нейтрализующие антитела. Их выделили из крови 60 выздоровевших пациентов. Он также рассказал, что экспериментальное лекарство хорошо себя показало при тестах на животных.

«Когда мы вводили нейтрализующие антитела инфицированным мышам, через пять дней вирусная нагрузка снижалась в 2,5 тысячи раз. Мы надеемся, что эти нейтрализующие антитела смогут стать специализированным лекарством, которое остановит пандемию», – рассказал ученый, добавив, что получившие препарат здоровые мыши потом не заболевали. Санни Се сообщил, что тестирование препарата решено провести в Австралии и ряде других стран, а его производство может быть налажено уже до конца года.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 19.05.20

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