В Китае испытают вакцину от коронавируса из клеток насекомых

Китайские власти выдали разрешение на клинические испытания новой вакцины от короновируса, произведенной с использованием клеток насекомых, передает «Синьхуа». Это будет первое в КНР тестирование на людях вакцины из клеток насекомых.

Рекомбинантную белковую вакцину разработала Западно-китайская больница при Сычуаньском университете. По словам ее создателей, препарат предназначен для активации антител против определенных участков на спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который вызывает это новую коронавирусную инфекцию Covid-19.

Предварительные исследования на кроликах и обезьянах показали, что вакцина способна вызвать иммунный ответ организма на коронавирус через 7 или 14 дней после однократной инъекции без заметных побочных эффектов.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории биотерапии больнице Вэй Юйцюань, вакцина получена путем вставки генов вируса SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, которые могут выращивать вирусные белки. Исследователь подчеркнул, что такая технология подходит для массового производства вакцин.

Напомним, российская вакцина от коронавируса, разработанная исследовательским центром им. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим разработчик должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. Директор Национального центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре-январе.

ФРГ и США раскритиковали Россию за регистрацию вакцины. В частности, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, заявил, что российская вакцина недостаточно проверена.

Тем временем Минздрав России сообщил о регистрации вакцины от коронавируса разработки центра им. Гамалеи в сухой форме (лиофилизат) для приготовления раствора для внутримышечного введения, говорится в сообщении министерства. Препарат зарегистрирован по результатам клинических исследований, в ходе которых вакцина показала «эффективность и безопасность у добровольцев», отметили в ведомстве.

Пекин, Новы День, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 25.08.20

Оксфордская вакцина против коронавируса может быть представлена регулирующим органам к концу 2020 года. / Минздрав пока не подтверждает повторный случай Covid-19 у главы Тувы. Чиновника дообследуют в Москве. / Италия начала испытание на добровольцах своей вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»