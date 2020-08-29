В госдуме призвали на время запретить караоке

До конца текущего года всем развлекательным заведениям в России следует запретить предоставление услуг караоке. С таким призывом выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Соответствующее предложение он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Народный избранник обеспокоен рисками распространения коронавирусной инфекции нового типа. По его мнению караоке может спровоцировать вспышку заболеваемости этой инфекцией.

Кроме того парламентарий призвал региональные органы госвласти рассмотреть возможность ограничения предоставления услуг караоке в общественных заведениях без запрета на услуги питания.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.20

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