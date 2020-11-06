Венгрия начнет закупать российскую вакцину от Covid-19, несмотря на угрозы ЕС

Венгрия начнет закупать вакцину российского производства от коронавирусной инфекции нового типа уже в декабре 2020 года. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто в своем видеобращении, передает Reuters.

«Венгрия начнет импорт небольшого количества российской вакцины от Covid-19 для финальных испытаний и лицензирования», – сказал глава венгерского МИДа. Он также рассказал, что объем поставляемой из России вакцины будет увеличен в январе. Кроме того, обсуждается вопрос о запуске производства разработанной в РФ вакцины непосредственно в Венгрии.

Петер Сийярто написал под видеооборащением, что обсудил вакцину от Covid-19 с главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, заявил, что, «если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», передавало ТАСС. По словам еврокомиссара, российская вакцина от Covid-19 сможет попасть на рынок ЕС, но только после глубокой процедуры сертификации. При этом, отметил он, она не станет частью стратегии вакцинации в Евросоюзе.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса нового типа. Препарат разработали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от коронавируса. Ее назвали «ЭпиВакКорона», а разработали ученые новосибирского центра «Вектор».

Будапешт, Иван Гридин

Будапешт. Другие новости 06.11.20

В Петербурге ограничили работу фуд-кортов и детских игровых комнат. / Врач перечислил вредные при Covid-19 продукты. / Китай ограничил въезд для граждан России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»