Госдума хочет отправлять россиян на удаленку принудительно

В законопроект о дистанционной работе ко второму чтению внесут поправку, благодаря которой органы госвласти и местного самоуправления получат право обязать работодателей переводить сотрудников на удаленку. Об этом со ссылкой на копию документа сообщает ТАСС.

В случае принятия поправки отправлять на удаленку будут в случае природных или техногенных катастроф, производственных аварий, пожаров, а также в случае масштабных вспышек опасных заболеваний среди людей или животных. Помимо этого принудительный перевод на удаленку станет возможен «в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

Примечательно, что согласия сотрудников для перехода на дистанционную работу спрашивать не будут, как и вносить изменения в трудовые соглашения. В случае перевода на удаленку работодатель будет обязан обеспечить работника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами и средствами защиты информации или компенсировать расходы «в связи с использованием принадлежащего работнику или арендованного им соответствующего оборудования или средств».

Планируется, что инициативу рассмотрит профильный комитет Госдумы 18 ноября, после чего поправки будут направлены на второе чтение, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Ярослава Нилова. По словам первого зампреда фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, законопроект могут принять до конца ноября, чтобы он вступил в силу с начала 2021 года.

Москва, Иван Гридин

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