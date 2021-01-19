В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки обнаружили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Почти половина из новых заболевших проживают в провинции Цзилинь. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Ранее наиболее острая ситуация с коронавирусом наблюдалась в провинции Хэбэй. Теперь лидирует провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. Так в понедельник в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших, а в Цзилини – 43. Смертельных исходов, связанных с Covid-19, не зарегистрировано.

Кроме того, 27 случаев заражения выявлены в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, передает «Интерфакс» со ссылкой на китайское ведомство.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 88 454 случая заражения, скончались 4 635 человек, выздоровели более 82,4 тысячи.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 19.01.21

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