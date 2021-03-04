В Испании полицейские и учителя массово уходят на больничный после прививки от коронавируса

В Мадриде вакцинация от коронавируса привела к тому, что многие учителя, полицейские и сотрудники экстренных служб не вышли на работу из-за побочных эффектов и плохого самочувствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным профсоюзов, из-за негативной реакции на вакцину AstraZeneca не вышел на работу на следующий день каждый третий учитель. Педагоги, поставившие прививку, жалуются на повышение температуры, мышечные боли, плохое самочувствие.

«В некоторых учебных заведениях – более половины. Причем чем моложе – тем тяжелее реакция. Я знаю случаи, когда люди вообще никогда не болели, а после прививки плохо себя почувствовали. Некоторые вышли на работу, но ушли с середины уроков», – рассказала генеральный секретарь по вопросам образования профсоюза «Рабочие комиссии» (CCOO) Мадрида Исабель Гальвин.

В совете по образованию сообщества Мадрид считают, что проблемы нет, а речь идет о единичных случаях. «Неправда, что вакцинация привела к проблемам, только к небольшим инцидентам, которые предполагались, поскольку вакцина AstraZeneca после первой дозы может спровоцировать некоторые побочные эффекты, такие как температура или мышечная боль», – заявили в совете образования регионального правительства. По данным ведомства, всего в регионе в государственных и полугосударственных школах работают 91 200 человек, по последним данным, прививки сделаны 25 тысячам.

По словам представителя по связям с общественностью Федерации службы обществу «Рабочих комиссий» (FSC-CCOO) Мадрида Сесара Переса, среди полицейских, пожарных и сотрудников Гражданской защиты, получивших вакцину, плохо себя почувствовали 10-15%.

В свою очередь, службы здравоохранения страны рекомендовали тем, кому предстоит вакцинироваться, пить парацетамол до прививки и каждые шесть часов – в случае последствий – после. А также не делать повторную прививку тем, кто уже переболел коронавирусом.

Мадрид, Зоя Осколкова

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