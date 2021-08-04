Китай ограничивает поездки за границу из-за новой вспышки Covid-19

Власти Китая сегодня объявили об ужесточении ограничений на поездки за границу для своих граждан из-за угрозы возобновления эпидемии Covid-19 на своей территории, сообщает «Фигаро».

Иммиграционные службы будут выдавать паспорта и другие документы, необходимые для выезда за границу только при наличии «веской причины». Об этом сообщил журналистам сотрудник иммиграционной службы КНР Лю Хайтао. По его словам, эта мера распространяется только на граждан Китая.

Пока не ясно, разрешено ли выезжать за границу гражданам Китая, уже имеющим все необходимые документы для зарубежной поездки.

Накануне в стране был зарегистрирован 71 новый местный случай Covid-19 – это самый высокий показатель с января этого года. С момента обнаружения в июле в Нанкине, столице провинции Цзяньсу, новых случаев заболевания коронавирусом инфекция быстро распространилась и теперь затрагивает 18 провинций. Заболевшие выявлены в том числе в Пекине и Ухане. Новую вспышку ковида в стране медики связывают с распространением «дельта»-штамма вируса, первоначально обнаруженного в Индии и отличающегося более высокой заразностью.

Китайские чиновники утверждают, что новая разновидность вируса была занесена в страну 10 июля самолетом, прибывшим из России в аэропорт Нанкина. Первыми заразились чистившие салон авиалайнера уборщики.

Пекин, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 04.08.21

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