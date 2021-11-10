«Расслабляться рано»: власти РФ допустили ужесточение антиковидных мер

В России на федеральном уровне могут ужесточить антиковидные меры в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в стране. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она не исключила принятие в ряде регионов более строгих мер по борьбе с инфекцией.

«Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных мер (в связи с пандемией – прим. ред.), более строгих, по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых и специалистов. Возможны и на федеральном уровне некие решения, чтобы улучшить ситуацию», – сказала Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

По ее оценке, ситуация с Covid-19 продолжает оставаться непростой. «Безусловно, расслабляться рано и хлопать в ладоши пока нечему», – заключила политик.

Как сообщал «Новый День», накануне в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистами, что на федеральном уровне никаких решений об обязательной вакцинации до сих пор не принималось. Так он ответил на вопрос о возможности принятия решения об обязательной вакцинации на общероссийском уровне. Кроме того, Песков заявил, что власти не рассматривают вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии.

Надо отметить, что в медиапространстве все чаще звучат заявления в поддержку введения в России обязательной вакцинации от коронавируса. Одним из последних за обязательную вакцинацию выступил директор Центра имени Гамалеии академик РАН Александр Гинцбург. По его мнению, для победы над пандемией необходимо, чтобы прививку сделали 70-75% населения. Об этом он заявил в интервью «Российской газете»

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, высказал мнение, что введение обязательной вакцинации от ковида не нарушило бы конституционных прав россиян, но для этого нужно принять соответствующий федеральный закон, сообщает РИА «Новости».

В то же время президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался против введения обязательной вакцинации, поскольку, с его слов, «любое навязанное решение можно обойти». По его мнению, людям нужно разъяснять, что лучше привиться, чем заболеть.

Напомним, в ноябре Госдума рассмотрит законопроект внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок – этот документ включен в план работы нижней палаты парламента. Напомним, законопроект был принят в первом чтении 8 июня этого года, с оговоркой – доработать документ ко второму чтению, чтобы в нем была прописана норма о добровольности вакцинации от Covid-19. Однако второе чтение так и не состоялось.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.21

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