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Понедельник, 24 января 2022, 12:24 мск

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В китайском городе с населением 13 млн локдаун длился целый месяц

Фото: Pixabay

В городе Сиань, население которого составляет около 13 млн человек, локдаун по коронавирусу длился на протяжении месяца. Лишь недавно людям позволили выйти из дома, чтобы совершить покупки, передает агентство Associated Press.

Карантин в Сиане ввели 22 декабря, после выявления вспышки Covid-19, связанной с вариантом коронавируса «дельта». Город придерживается политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В этом случае при обнаружении инфицированных власти вводят строгий локдаун и запускают массовое тестирование.

Накануне из города возобновили коммерческое авиасообщение. Немногим ранее началось поэтапное снятие ограничений. Некоторым предприятиям разрешили возобновить производство. В тех районах, где эпидемиологическая опасность была признана низкой, жителям разрешили на ограниченное время покидать дома для закупок необходимых товаров.

За время пандемии коронавируса в Китае выявили более 105,6 тысячи заражений, около 4,6 тысячи инфицированных скончались.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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