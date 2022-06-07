Суточный прирост победивших Covid-19 россиян поднялся почти на 50% за сутки

За минувшие сутки в России в связи с выздоровлением от Covid-19 выписаны 5 135 человек. Это на 47,1% больше, чем днем ранее (3492 человека), следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число больных за сутки выросло на 3 259 человек. Больше всего новых случаев выявили в Санкт-Петербурге (251), Москве (167), Волгоградской области (128), Подмосковье (127), Свердловской области (109).

Порядка 1 866 человек попали в стационары.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 866 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 181,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 71 регионе, снижение – в 7 регионах страны», – говорится в сообщении оперштаба.

В тот же период подтверждены 73 летальных исхода.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о новой волне коронавируса. По его оценке, пандемия еще полностью не отступила: под наблюдением медиков находятся почти 100 тыс. пациентов.

Москва, Наталья Рязанова

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