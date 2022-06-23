Заболеваемость Covid-19 растет второй день подряд

Заболеваемость коронавирусом продолжила расти второй день подряд. За сутки выявили 3 166 новых случаев заражения, что на 108 человек больше, чем днем ранее (3058 человек).

Но в стационары попало на 6,2% меньше пациентов, чем накануне, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом. «Количество госпитализаций снизилось на 6,2%. Увеличение произошло в 34 регионах, снижение – в 40 регионах страны», – говорится в сообщении.

За сутки 3 517 человек выписаны в связи с выздоровлением. Это на 6,6% меньше предыдущего дня. За все время пандемии коронавирус победили 17 836 121 россиян.

Суточная смертность составила 68 человек.

По данным Роспотребнадзора, на 23 июня в мире зарегистрировано 540 847 539 случаев Covid-19. За сутки выявили 829 806 новых больных по всему миру.

ВОЗ предупредила, что пандемия коронавируса не закончилась. Риск развития новых опасных вариантов Covid-19 остается реальным.

Москва, Наталья Рязанова

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