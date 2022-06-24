Число госпитализаций с Covid-19 уменьшилось еще на 100 человек

За сутки 1 102 человека были госпитализированы с коронавирусом. Накануне ковидарии пополнились на 1202 пациента, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,3%. Увеличение произошло в 38 регионах, снижение – в 39 регионах страны», – говорится в сообщении.

За сутки выявили 3 154 новых случая Covid-19. Больше всего новых больных зарегистрировано в Москве (240 человек), Санкт-Петербурге (227), Подмосковье (199), Воронежской (104) и Нижегородской (103) областях.

За сутки 3 225 человек выписаны в связи с выздоровлением. Это на 8,3% меньше предыдущего дня.

Подтверждены 65 летальных исходов.

Специалисты предупредили о риске появления нового штамма коронавируса из-за быстрого распространения инфекции в Китае. Ожидается, что к осени измененный вирус придет в Россию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»