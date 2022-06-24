Число госпитализаций с Covid-19 уменьшилось еще на 100 человек

За сутки 1 102 человека были госпитализированы с коронавирусом. Накануне ковидарии пополнились на 1202 пациента, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.
«Количество госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,3%. Увеличение произошло в 38 регионах, снижение – в 39 регионах страны», – говорится в сообщении.
За сутки выявили 3 154 новых случая Covid-19. Больше всего новых больных зарегистрировано в Москве (240 человек), Санкт-Петербурге (227), Подмосковье (199), Воронежской (104) и Нижегородской (103) областях.
За сутки 3 225 человек выписаны в связи с выздоровлением. Это на 8,3% меньше предыдущего дня.
Подтверждены 65 летальных исходов.
Специалисты предупредили о риске появления нового штамма коронавируса из-за быстрого распространения инфекции в Китае. Ожидается, что к осени измененный вирус придет в Россию.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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