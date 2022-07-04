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Понедельник, 4 июля 2022, 15:58 мск

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В Алма-Ате вернули масочный режим из-за роста заболеваемости

В Алма-Ате вновь введут обязательное ношение защитных масок из-за неблагополучной эпидемической обстановки. Об этом сообщается в постановлении государственного санитарного врача города.

В рекомендациях говорит об обязательном применении средств индивидуальной защиты в закрытых помещениях с массовым скоплением людей, торговых центрах, крытых рынках, банках, развлекательных заведениях, а также в общественном транспорте.

Маски можно не надевать только детям до пяти лет.

Кроме того, власти советуют перевести на удаленку сотрудников с противопоказаниями к вакцинации, беременных и тех, кто контактировал с заболевшими.

Масочный режим в Казахстане был отменен в марте 2022 года.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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