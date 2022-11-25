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Пятница, 25 ноября 2022, 09:37 мск

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Китай вновь побил собственный рекорд по заболеваемости Covid-19

Китай вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусной инфекций за весь период пандемии. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, за прошедший день в стране зафиксировано 32 943 случая заболевания Covid-19. Накануне сообщалось о 31 444 заболевших, что стало рекордным показателем после апрельского максимума в 29 411 инфицированных.

Более 90% заразившихся за сутки – 29 840 человек – являются бессимптомными носителями, из них 186 человек прилетели в Китай из-за рубежа, остальные подхватили ковид внутри страны.

Больше всего новых случаев заражения за минувший день было выявлено в южной провинции Гуандун, Пекине, северной провинции Хэбэй и городе центрального подчинения Чунцин.

На фоне хаметного роста заболеваемости в последние недели в ряде городов и районов КНР возвращены локдауны, люди вынуждены ежедневно сдавать ПЦР-тесты.

Пекин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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