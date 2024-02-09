Власти Казахстана вернули масочный режим

В Казахстане снова ввели масочный режим. Средства индивидуальной защиты обязательны к ношению в медицинских учреждениях и рекомендованы в местах массового скопления людей.
Постановление «Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (корь, коронавирус Covid-19, грипп)" подписано главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой.
«Постановляю <...> обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков», – говорится в документе.
Кроме того, гражданам рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, например, в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, на рынках, в ТРЦ, театрах и кинотеатрах, центрах обслуживания населения, банках и во всех видах транспорта.
Астана, Зоя Осколкова
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