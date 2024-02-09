Власти Казахстана вернули масочный режим

В Казахстане снова ввели масочный режим. Средства индивидуальной защиты обязательны к ношению в медицинских учреждениях и рекомендованы в местах массового скопления людей.

Постановление «Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (корь, коронавирус Covid-19, грипп)" подписано главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой.

«Постановляю <...> обеспечить использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков», – говорится в документе.

Кроме того, гражданам рекомендовали носить маски в местах массового скопления людей, например, в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, на рынках, в ТРЦ, театрах и кинотеатрах, центрах обслуживания населения, банках и во всех видах транспорта.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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