СМИ: Глава ЛНР снова сбежал

Глава ЛНР Игорь Плотницкий покинул территорию Луганской народной республики и сейчас находится в России. Такое сообщение появилось сегодня в СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместе с Плотницким за пределы республики якобы выехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц, записанных отставным министром МВД ЛНР Игорем Корнетом в пособники Украины.

Официального подтверждения этой информации нет. Здание Луганской госадминистрации по-прежнему окружено автоматчиками, причем сегодня утром оцепление усилили.

Около 13:00 по московскому времени появилась информация, что из администрации выехал кортеж с синими маячками в сопровождении автобуса с охраной. Кто находится в машинах и куда они направляются, доподлинно неизвестно, но журналисты предположили, что это именно руководители республики пытаются покинуть город.

Напомним, в ночь на 22 ноября пресса уже сообщала, что Плотницкий вместе с семьей сбежал в Россию. Но днем глава ЛНР провел в Луганске пресс-конференцию, в очередной раз обвинив Корнета в попытке госпереворота. Корнет, в свою очередь, заявил, что задержана группа диверсантов, действовавших под контролем украинской разведки.

Любопытно, что некоторых из тех, кого, по словам Корнета, задержали за пособничество Украине, журналисты «эвакуировали» вместе с Плотницким в неизвестно куда направившихся автомобилях.

Как уже сообщал «Новый День», 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Соратники уволенного министра отказались подчиняться главе республики, и МВД ЛНР фактически перешло на осадное положение.

Ряд правительственных зданий оцепили люди в камуфляжах, масках, вооруженные автоматами. Уволенный Игорь Корнет выступил с обращением к жителям Луганска, в котором опроверг слухи о своей отставке и обвинил ряд высокопоставленных лиц в связях с Украиной. В ответ глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал происходящее попыткой переворота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за событиями в Луганске, но пока не комментирует.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 23.11.17

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