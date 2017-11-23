Исчезнувшего главу ЛНР Плотницкого заметили в Москве

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Об этом в соцсетях сообщил писатель Захар Прилепин, столкнувшийся с ним в аэропорту.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем в СМИ появилась информация, что от здания администрации ЛНР отъехал кортеж с охраной. Кто находился в машинах и куда они направлялись, неизвестно. Журналисты предположили, что это глава ЛНР покидает город.

По словам Прилепина, Плотницкий прилетел в Москву обычным рейсом: «Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. Два оперативника пошли следом, молодые, весёлые, московские. Вот так обыденно выглядит история», – рассказал писатель, добавив, что они с Плотницким встретились глазами, но разошлись молча: «Озабоченным не выглядит. Почти умиротворённый. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Всё для новой жизни».

Между тем, отказавшийся покидать пост министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет провел совещание с силовыми структурами и сообщил, что ситуация в республике находится под полным контролем, заодно заявив: если бы он ушел в отставку, ЛНР уже на следующий день могла бы перейти под контроль Украины.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 23.11.17

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