Все-таки переворот: глава ЛНР выступил с официальным заявлением

В ЛНР предпринята попытка переворота . Об этом заявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

Как уже сообщал «Новый День», 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Сегодня планировалось назначение нового главы ведомства.

Однако соратники уволенного министра отказались подчиняться главе республики, и МВД ЛНР фактически перешло на осадное положение.

Ряд правительственных зданий оцепили люди в камуфляжах, масках, вооруженные автоматами.

«Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что учувствуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР.

Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел, – заявил Плотницкий в официальном обращении к жителям ЛНР. – События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого.

В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета. Более того, назначен новый и. о. министра внутренних дел ЛНР.

В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. министра внутренних дел ЛНР не давал.

Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству Луганской Народной Республики.

Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство Луганской Народной Республики делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы».

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 21.11.17

Непогода остановила работу Керченской переправы. / В правительстве Крыма отчитались о «приличной» мобильной связи. / Переворот или диверсия: центр Луганска захвачен вооруженными людьми. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»