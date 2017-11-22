Экс-спикер ЛНР: В республике идёт зачистка украинских агентов влияния

В Луганской народной республике начался процесс зачистки органов власти от украинских агентов. Об этом заявил экс-спикер парламента ЛНР Алексей Карякин.

Напомним, 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Однако соратники Корнета встали на его сторону и отказались подчиняться Плотницкому. Некоторые административные здания оцепили вооруженные автоматами люди в камуфляжах и масках. Плотницкий заявил о попытке госпереворота в республике, а Корнет объявил о пресечении деятельности крупной украинской диверсионной разведгруппы, готовящей теракты.

«Начиная с конца 2015 года в республиканские органы власти – непосредственно в администрацию главы республики – были внедрены украинские агенты. И последовательно реализовывали план по захвату республики изнутри: выгоняли всех, кто был у истоков создания республики, выдавливали этих людей», – заявил РИА «Новый День» Алексей Карякин.

По его словам, эти агенты, используя административные ресурсы, занимались в том числе дискредитацией заслуженных людей. Их целью стал и Корнет, соратники которого смогли разоблачить агентов. «Взялись за непосредственного участника боевых действий периода 2014-2015 годов Корнета. Так как он противостоял этому, попытались руками Плотницкого его убрать. Соответственно к этому моменту была уже определенная доказательная база собрана, ее и пустили в ход», – рассказал Карякин.

По его мнению, агентов ждет «показательная порка», чтобы все те, «кто попытается еще раз прийти в республику, и изменить вектор ее развития», понимали, что избежать наказания не удастся.

Появление вооруженных людей у правительственных зданий Карякин назвал «армейским усилением».

«При таких действиях могут быть проведены провокации, в том числе террористические акты со стороны Украины. Поэтому сделали усиление по городу, чтобы избежать провокаций, которые могут повлечь за собой гибель мирного населения», – рассказал экс-спикер.

Луганск, Леонид Маковецкий

Луганск. Другие новости 22.11.17

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