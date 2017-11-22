СМИ: Глава ЛНР бежал, в Луганск вошли войска

Ситуация в Луганске продолжает набирать обороты. Кто сейчас управляет республикой, не совсем понятно.

Как уже сообщал «Новый День», 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Соратники уволенного министра отказались подчиняться главе республики, и МВД ЛНР фактически перешло на осадное положение. Ряд правительственных зданий оцепили люди в камуфляжах, масках, вооруженные автоматами. Уволенный Игорь Корнет выступил с обращением к жителям Луганска, в котором опроверг слухи о своей отставке и обвинил ряд высокопоставленных лиц в связях с Украиной. В ответ глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал происходящее попыткой переворота.

После этого ГТРК ЛНР пропало из эфира – сотрудники МВД обесточили телецентр и весь прилегающий к нему район. Начались перебои с мобильной связью. Позже представитель украинского МВД Артем Шевченко заявил, что Игорь Плотницкий вместе с семьей бежал в Россию. Украинские СМИ утверждают, что семья главы ЛНР находится в Воронеже, а сам он – в Донецке Ростовской области.

В связи с событиями в ЛНР президент Украины Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны и поручил украинскому представителю в Совместном центре контроля и координации прекращения огня активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования западных союзников. Между тем, РБК, ссылаясь на свои источники в окружении Владислава Суркова, сообщил, что глава ЛНР давно конфликтует с силовым блоком, однако «Кремль в конфликте Игоря Плотницкого и уволенного им главы МВД ЛНР встал на сторону последнего. Но пока лидеру республики отставка не грозит – ему дали «последний шанс». В Кремле это опровергли: «Сообщение неизвестно на чем основано», – заявил начальник департамента управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов. – Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска в Кремль не обращался».

Тем временем появилось видео: длинная колонна грузовиков движется по ночной дороге. Правда, качество съемки таково, что ни дорогу, ни грузовики опознать практически невозможно. В соцсетях полагают, что это войска ДНР заходят в Луганск для обеспечения порядка. Однако в ДНР назвали происходящее в ЛНР внутренним делом республики и подчеркнули, что Донецк не принимает в этом никакого участия.

Луганск, Платон Ефимчук

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