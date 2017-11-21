Переворот или диверсия: центр Луганска захвачен вооруженными людьми

Центр Луганска захватили вооруженные люди, административные здания заблокированы.

Как передает корреспондент РИ А «Новый День», накануне глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Сегодня планировалось назначение нового главы ведомства.

Однако соратники уволенного министра отказались подчиняться главе республики, и МВД ЛНР фактически перешло на осадное положение.

Ряд правительственных зданий оцепили люди в камуфляжах, масках, вооруженные автоматами.

Сами вооруженные люди заявили, что проводят плановые учения

Игорь Плотницкий приказал людям в военной форме снять оцепление с административных зданий, но они отказываются подчиняться, отмечает «Новая газета». По некоторым данным, в Луганск из ДНР прибыли три военных «Урала» с бойцами республиканской государственной службы охраны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в других районах города обстановка спокойна. Многие горожане уверены, что у правительственных зданий просто усилили охрану в связи с событиями на Украине: «У них там какие-то праздники, чтобы они спьяну к нам не собрались охрану и поставили», – предполагают луганчане.

Между тем, Игорь Корнет обратился к жителям Луганска с обращением, в котором заявил, что минувшей ночью была пересечена деятельность крупной украинской диверсионно-разведовательной группировки.

«Собирались совершить серию терактов», – заявил Корнет, заодно опровергнув слухи о своей отставке и обвинил ряд высокопоставленных лиц в связях с Украиной.

Между тем, министр юстиции ЛНР Сергей Козьяков уже заявил, что любые приказы и распоряжения Корнета считаются незаконными.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 21.11.17

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