В ЛНР начались провокации

В Луганске обезвредили диверсантов, действовавших под контролем украинской разведки. Об этом заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, отказавшийся подчиняться главе республики Игорю Плотницкому. Информацию о совместной операции подтвердили и в МГБ ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , согласно официальным данным, диверсантов контролировало командование 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины. Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках.

«В этих целях – для достижения более эффективного результата – агентурой спецслужб Украины из числа чиновников ЛНР осуществлялась целенаправленная работа по дискредитации деятельности правоохранительных органов и спецслужб народных республик, – заявляют в МГБ ДНР. – Предусматривалось массированное распространение направленной тенденциозной дезинформации, компрометирующей деятельность высшего руководства правоохранительного блока народных республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры».

Напомним, 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета в связи с возбуждением уголовного дела. Соратники уволенного министра отказались подчиняться главе республики, и МВД ЛНР фактически перешло на осадное положение.

Ряд правительственных зданий оцепили люди в камуфляжах, масках, вооруженные автоматами. Уволенный Игорь Корнет выступил с обращением к жителям Луганска, в котором опроверг слухи о своей отставке и обвинил ряд высокопоставленных лиц в связях с Украиной. В ответ глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал происходящее попыткой переворота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за событиями в Луганске, но пока не комментирует.

Между тем, в городе появились листовки с заявлениями типа «предатели отстранили от должности нашего президента Игоря Плотницкого» и призывами «взять в руки оружие», чтобы защититься. Причем, защищаться собираются от «наемников» из ДНР и РФ. Кто стоит за этой провокацией, пока не известно.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 23.11.17

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